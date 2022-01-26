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Son dakika... Merakla bekleniyordu! Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

#FED#FED Faiz Açıklaması#FED Faiz Oranları
Son dakika... Merakla bekleniyordu Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

Fed bugün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Küresel piyasaların merakla beklediği bu karar ardından 22.30'da Fed Başkanı Jerome Powell soruları yanıtlayacak. Geçen yıl faiz artırımına gitmeyen Fed'in bu yıl 4 kez faiz arttırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz patikasını öngörmenin imkansız olduğunu söylerken Omicron varyantının ilk çeyrekte olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

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Yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı gerçekleşti. Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sonucunda Fed faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl toplantılarında faizleri değiştirmeyen Fed'in bu sene birden fazla faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

OYBİRLİĞİYLE SONUÇ ÇIKTI

FOMC'da faiz oranına ilişkin karar oy birliği ile alınmış oldu. Açıklamaya göre yakın zamanda faiz oranı hedefinin artırılması düşünülüyor. Tahvil alım programı ise Mart ayında sonlandırılacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi. 

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FOMC toplantısında sonra yapılan açıklamada, Fed bilançosunun küçültülmeyi faiz artırımından sonra başlanacağı da vurguladı. 

FOMC açıklamasında, "Yüzde 2'nin oldukça üzerin enflasyon oranı ve güçlü bir istihdam piyasası karşısında Komite, federal fon faiz oranı için hedef aralığın artırılmasının yakında uygun olmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

FOMC üyelerinin Fed bilançosunun "ciddi şekilde azaltılması" için prensipler üzerinde anlaştıklarının da ifade edildiği açıklamada, bilançonun büyüklüğünün vadesi gelen tahvillerden ana para ödemelerinin ne kadarlık kısmının yeniden yatırıma yönlendirileceğine sınırlama getirilerek yapılacağı belirtildi. Bilanço azaltımının faiz oranları artırıldıktan sonra başlayacağını ifade eden Fed, spesifik bir tarih ise vermedi. 

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Son dönemdeki istihdam artışlarının, Omicron varyantının rekor vaka sayılarına yol açmasına rağmen "güçlü" olduğunu belirten Fed, küresel tedarik zincirlerinde beklenen iyileşmenin enflasyonu iyileştirmesi beklentisini de sürdürdü.

POWELL: OMICRON'UN HIZLI ŞEKİLDE AZALMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell, Omicron'un hızla azalmasını beklediklerini ve bu çeyrekte ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Powell, enflasyonun uzun vadeli hedeflerinin oldukça üzerinde olduğunu da belirtti.

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Powell'ın açıklamaları şöyle:

-FMOC faizleri yakın zamanda artırmanın uygun olacağına karar verdi.
-Yüksek enflasyon ve güçlü iş gücü piyasası ile birlikte politikamızı ayarlamaya devam edeceğiz.
-Omicron bu çeyrekte kesinlikle ekonomik büyümeyi etkileyecek. Omicron'un hızlı şekilde azalması bekleniyor. Eğer bu vaka dalgası çabuk şekilde geride kalır ise, ekonomik etkileri de çabuk şekilde ortadan kalkar.
-İşgücü piyasasında iyileşme genele yaygın. İşgücü talebi tarihi şekilde güçlü. Ücretler yüksek bir hızla artıyorlar.
-Enflasyon bizim uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor. Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz.
-Yapabileceğimiz en iyi şeyin uzun süreli bir büyümeyi desteklemek olduğunu düşünüyoruz, bu fiyat istikrarını gerektiriyor. Ekonominin beklentilere paralel şekilde gelişip gelişmediğini dikkatle izliyoruz.
-Enflasyon ve istihdam verileri ışığında artın ekonomisin yüksek seviyelerde desteğin sürdürülmesine ihtiyacı kalmadı. Yüksek enflasyona karşı duyarlı, dikkatli olmaya devam edeceğiz ve uygun şekilde tepki vereceğiz. Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık.
- Politika faizinin patikasını öngörmek imkansız. Veriler ve gelişen görünüm bizi yönlendirecek. Şu anda her iki yönde de riskler var. Piyasa ile mümkün olduğunca açık şekilde iletişim içinde olmaya çalışacağız. Ekonomi 2015'den çok farklı bir durumda, ekonomi şu anda çok daha güçlü.
- Hem maksimum istihdam hem fiyat istikrarı hedeflerimiz bize oldukça destekleyici para politikasından artık uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. İş gücü piyasası maksimum istihdam hedefimiz ile tutarlı. 
- Mali politika bu yıl büyümeyi daha az destekleyici olacak. Mali politikanın büyümeye katkısı ciddi şekilde daha düşük olacak, enflasyonun frenlenmesine yardım edecek.

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"MART TOPLANTISINDA FAİZİ ARTIRMA NİYETİNDEYİZ"

Powell konuşmasına şöyle devam etti: 

- Yüksek enflasyonu kök salmasını imkan vermemek için araçlarımızı kullanmaya hazırız. Bu toplantıda bilançonun küçültülmesine ilişkin karara yön verecek şeyleri bir araya getirdik. Bilançonun küçültülmesi konusunda uygun zamanda daha fazla bilgi vereceğiz.
- Gelecek toplantılarda bilançonun küçültülmesi konusunda daha fazla detay tartışılacak. Cari ekonomi, bizim son seferinde yaptığımızdan daha erken ve daha hızlı hareket edebileceğimiz anlamına geliyor. Bilançonun öncelikle yeniden yatırıma yönlendirilen ana paranın azaltılması ile daraltılmasını istiyoruz. 

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-  Piyasa iletişimimiz çalışıyor. Bilançonun daraltıma büyüklüğü, hızı ve bileşiminin hala tartışılması gerekli. Faiz oranlarını artırıp artırmama konusunda Mart toplantısında karar verme niyetimiz var. Mart toplantısında faizi artırma niyetindeyiz. Enflasyonun nasıl hareket ettiğine tepki vereceğiz. 
- Eğer ekonomide durum düşündüğümüzden farklı olur ise, bilanço planı gerektiği şekilde değiştirilir. Şimdi varlık alımlarını durdurma ve sonra bilanço daraltmaya başlama zamanı. Bilanço daraltma düzenli ve öngörülebilir olacak. Bilanço daraltma gelecek 2 toplantıda tartışılacak.
- Faizler konusunda işimizi yoluna koyduktan sonra, bilanço daraltmaya yöneleceğiz. Yüksek enflasyonun uzun süreli olması riski var, ancak bu bizim temel senaryomuz değil. Enflasyonu aşağı getirmek konusunda bizim kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekli. COVID sona ermedi, gelişmeye devam edebilir ve büyümeye zarar verebilir.
- Tedarik zincirinde daha fazla sorun ortaya çıkma riski var. Doğu Avrupa'daki durum bir başka risk. Aralık toplantısında bu yana enflasyonda durum biraz daha kötü. Eğer enflasyon daha da kötüleşir ise bunu düzeltmemiz gerekir. Önemli oranda daha az destekleyici politikaya doğru gitmemiz gerekli.

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2018'DEN BERİ İLK KEZ YAŞANACAK

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti.

Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

Son dakika... Merakla bekleniyordu Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

Fed 2020 yılında ise koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan faiz indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti. 

8 KEZ TOPLANACAK

Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor. 

Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 

26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. 

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