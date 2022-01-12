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Son dakika... Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu

#Memur#Yiyecek#Yardım
Son dakika... Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu

Devlet memurları ve sözleşmeli personellerin öğle yemeği servisinden faydalanmaları halinde alınacak olan asgari yemek ücretleri belirlendi.

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Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren yiyecek yardımı yönetmeliği yayımlandı. Buna göre memur ve sözleşmeli personeller öğle yemeği servisinden faydalanırsa günlük asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecek

Resmi Gazete'de yer alan karara göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.

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TUTARLAR DAHA YÜKSEK DE OLABİLİR

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıdaki tabloda belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

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Uygulama 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son dakika... Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu

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#Memur#Yiyecek#Yardım

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