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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Son dakika... Memurlar ve memur emeklileri dikkat! İşte maaşlara yansıyacak zam

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Son dakika... Memurlar ve memur emeklileri dikkat! İşte maaşlara yansıyacak zam
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Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu. Haziran ayında enflasyonun yüzde 12.62 oranında gerçekleşmesiyle birlikte memurlara yapılacak zam da yüzde 5.75 olarak gerçekleşti.

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına  yapılacak zam oranı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına  ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış  gelecek.

Böylece Memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon  farkı oluşmuş oldu.

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