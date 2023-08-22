×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika: Memur zammında 3. görüşme başladı

Güncelleme Tarihi:

#Memur#ZAM#Görüşme
Son dakika: Memur zammında 3. görüşme başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 20:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş zamlarına ilişkin kamu işveren heyeti ile bakanlıkta biraraya geldi

Haberin Devamı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi çerçevesinde görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptı.

UZLAŞMA SAĞLANIRSA ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK

Uzlaşı olursa memur ve emeklisinin 2024-2025 yılını kapsayacak zam oranları belli olacak.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alacak. 31 Ağustos'ta Memur ve emeklisinin ZAM oranları belli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur#ZAM#Görüşme

BAKMADAN GEÇME!