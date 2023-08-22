Son dakika: Memur zammında 3. görüşme başladı

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi çerçevesinde görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptı.

UZLAŞMA SAĞLANIRSA ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK

Uzlaşı olursa memur ve emeklisinin 2024-2025 yılını kapsayacak zam oranları belli olacak.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alacak. 31 Ağustos'ta Memur ve emeklisinin ZAM oranları belli olacak.