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Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

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#Memur#Memur Emeklisi#Maaş
Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 10:51

Milyonlarca çalışan memur ve emekli memuru ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacak. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte memur ve emeklinin net zammı belli olacak.

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Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte memur ve emeklinin net zammı belli olacak.

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3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAKLAR DİKKAT

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.

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3600 EK GÖSTERGEYE DİKKAT

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Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları sizleri için derledik.

İşte yeni maaşlar

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...


Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Memur ve memur emeklisinin 2023 zammı belirlendi: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını tek tek hesapladık...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur#Memur Emeklisi#Maaş

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