Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur

Güncelleme Tarihi:

#Memur Sen#Ali Yalçın#Ek Zam
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 17:15

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, "Vergi matrahı yüzde 15'e sabitlenmeli, memur gelir kaybına uğruyor. Ocakta ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur" dedi.

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

Yerel yönetimlerde işten atılan 5393’e tabi sözleşmeli memurların yeniden işe kavuşturulması talebinde bulunduk. 4a kadrosuna alınacak kardeşlerimizin konumuna uygun işe alınmasını talep ettik.

Ek gösterge konusunda memnuniyetimiz ifade ettik. Adaletin tamamen sağlanması konusunda beklentimizi ifade etme fırsatı bulduk.

Kamu görevlileri aldıkları ücreti kaybediyor. Verginin yüzde 15’e sabitlenmesini istedik. Büyük şehirlerde kira harcamaları zorluyor. Memur maaşlarının yükseltilmesine yönelik ihtiyacımızı talep ettik.

Haberin Devamı

"EK BİR ZAMMIN YAPILMASI ZARURET"

Ekonomik göstergeler sonucu asgari ücretteki iyileştirmedeki ihtiyacının burada da yapılması gerekiyor. İstiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu görülsün. Ek bir zammın yapılması zaruret.

Memur olarak ek zam bekliyoruz. Oran konusunda tartışmalara girilmedi. Asgari ücreti artırmaya neden olan sebepler memurlar için de geçerli. Bakanlık çalışmaların devam ettiğini belirtti. Biz temel konuları paylaştık.
Vergi diliminin sabitlenmesini, bu sebepten dolayı gelir kaybının yaşanmamasını istiyoruz.

Ya matrahları yükselterek ya da verginin sabitlenmesi gibi yöntemle gelir kaybı önlenebilir. Biz çalışma bakanımızla yaptığımız görüşme gibi bakanlarımızla da görüştük. Biz talebi ilettik.

Bundan sonrasını ekonomi yönetimi ve maliye bakanımız değerlendirecek.

Gözden Kaçmasın

CNN TÜRK ilk kez görüntüledi: Gaz burada yakılacak... En önemli nokta hazırCNN TÜRK ilk kez görüntüledi: Gaz burada yakılacak... 'En önemli nokta hazır'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İstanbulda toplu ulaşım, taksi ve servislere zam geldiİstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servislere zam geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur Sen#Ali Yalçın#Ek Zam

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki