Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

Yerel yönetimlerde işten atılan 5393’e tabi sözleşmeli memurların yeniden işe kavuşturulması talebinde bulunduk. 4a kadrosuna alınacak kardeşlerimizin konumuna uygun işe alınmasını talep ettik.

Ek gösterge konusunda memnuniyetimiz ifade ettik. Adaletin tamamen sağlanması konusunda beklentimizi ifade etme fırsatı bulduk.

Kamu görevlileri aldıkları ücreti kaybediyor. Verginin yüzde 15’e sabitlenmesini istedik. Büyük şehirlerde kira harcamaları zorluyor. Memur maaşlarının yükseltilmesine yönelik ihtiyacımızı talep ettik.

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"EK BİR ZAMMIN YAPILMASI ZARURET"

Ekonomik göstergeler sonucu asgari ücretteki iyileştirmedeki ihtiyacının burada da yapılması gerekiyor. İstiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu görülsün. Ek bir zammın yapılması zaruret.

Memur olarak ek zam bekliyoruz. Oran konusunda tartışmalara girilmedi. Asgari ücreti artırmaya neden olan sebepler memurlar için de geçerli. Bakanlık çalışmaların devam ettiğini belirtti. Biz temel konuları paylaştık.

Vergi diliminin sabitlenmesini, bu sebepten dolayı gelir kaybının yaşanmamasını istiyoruz.

Ya matrahları yükselterek ya da verginin sabitlenmesi gibi yöntemle gelir kaybı önlenebilir. Biz çalışma bakanımızla yaptığımız görüşme gibi bakanlarımızla da görüştük. Biz talebi ilettik.

Bundan sonrasını ekonomi yönetimi ve maliye bakanımız değerlendirecek.