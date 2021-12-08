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Son dakika... Memur-Sen Başkanı'ndan önemli 3600 ek gösterge açıklaması! 30 bin lira fark edecek...

#Memur-Sen#Ek Gösterge#Memur

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara verilecek olan refah artışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, artışın 15 Ocak'ta maaşlara yatmasını istediklerini söyledi. 3600 ek göstergeye ilişkin çalışanların beklentisinin olmamasını isteyen Yalçın, emekli olacakları zaman şu an için 25-30 bin lira fazla ikramiye alacaklarını ve emekli maaşlarına da 750-1000 lira olarak yansıyacağını belirtti.

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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte tüm çalışanlar zam beklentisi içine girdi. Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler devam ederken memur tarafını ilgilendiren refah artışına ilişkin de gelişmeler yaşandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurların maaşlarına refah artışı yapılması konusunda Bakan Bilgin ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaşanacak artışa ilişkin rakamların ortaya çıkacağını söyledi.

Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin olarak da çalışanlara bir yararı olmadığını, emekli olduklarında alacakları maaş ve ikramiyede artışlar yaşanması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Yalçın, emekli ikramiyelerinde 30 bin liraya, maaşlarda da şu an için 1000 lira civarında artış yaşanacağını söyledi.

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Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

REFAH ARTIŞI

Toplu sözleşmemiz Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek. 1 Eylül - 30 Kasım arasındaki dalgalanma memurun alım gücünü düşürdü. Toplu sözleşmede böyleydi. Enflasyon farkı verilecekti, konu enflasyon farkının üzerindedir. Ocak ayındaki yansıyacak olan yüzde 5 zamla birlikte enflasyon farkı olan durumla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesine ihtiyaç var. Kira, gıda fiyatları yükseldi.

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Biz burada diplomasi yaptık. Çalışma Bakanlığı ve diğer aktörlerle görüştük. Prensip olarak bir konuda anlaştık. Enflasyon farkı ve zamla birlikte refah düzenlemesi gelmesi konusunda anlaştık. Rakam için bir görüşmeye başlamadık. Asgari ücret belirlendikten sonra çalışmamızı bitirdikten sonra rakam konusunu konuşmaya başlayacağız. Rakam ifade etmem doğru olmaz. Asgari ücret tartışmasının bitmesi sonrasında rakam da oran da konuşulabilir.

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MEMUR MAAŞ ZAMMINDA YANLIŞ ANLAŞILMA

Yüzde 30-35 verdiklerinde hayır demez, bilakis teşekkür ederiz. Yapılacak iyileştirme piyasayı da hareketlendirir. Alınan para anında piyasaya yansıyacak. Türkiye'de piyasanın hareketlenmesi isteniyorsa bu konuda maksimum rakamların zorlanması isabetli olur. Aslında 6'ncı dönem toplu sözleşmede biz 2022-2023'ü kapsayacak şekilde yapılan toplu sözleşmede yüzde 30 en düşük, hizmet koluyla gelen kazanımlarla yüzde 40.22'ye varan artışlar var. PTT'de idari hizmet personelinin 4067 liraydı maaşı vardı, 300 lira seyyanen zam oldu. Diğer iyileştirmelerle maaşı yükseldi. Yüzde 30-35 yeni zam diye manşete ve cümlelere sirayet etti. Biz buna itiraz etmeyiz, davul zurnayla halay çekeriz. Sadece prensip olarak bir konuda anlaştık. Memurun alım gücü düzeltilmeli.

Ocak 15'te maaşa yansıyacak şekilde düzenleme yapılacak.

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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Son bitirdiğimiz sözleşmede 3600 ek göstergeler çalışılacak ve hayata geçirilecek. Çalışma Bakanlığı'yla görüşmeler yaptık. Bakanla yaptığımız son görüşmede bir konuda uzlaştık. 3600 ek gösterge ile ilgili komisyonu Ocak ayına kalmayacak şekilde hazırlık yapılıyor. Bizim bu komisyonda bir araya geldiğimiz sunumda temel yaklaşımlarımızı, tekliflerimizi sunabileceğimiz bir zemin olacak. Komisyon çalışarak olgunlaşacak. 3600 ek gösterge kamuoyuna ilan edilirken öğretmen, imam, polis olarak öne çıkarıldı. Burada ara formlar oluştu. Bizim temel yaklaşımımız 3600 ek gösterge diye madde koyduk. Merdiven basamağı olan düzenlemeyi hayata geçirmek. Belli meslek grubu değil genel çerçeveden bakılacak.

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Emekliliğe sair bir düzenleme. Çalışanlar beklentiye girmesin. 750-1000 lira arasında emekliye iyileştirme olacak. Çalıştığı yıla göre değişecek. Bir de mevcut çalışan kişi emekli olduğunda 25-30 bin lira arası emekli ikramiye yükselmiş olacak. Hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyemizde artış olacak.

Bizim temel yaklaşımımız tüm çalışanları kapsaması. Toplu sözleşme kapsamındaki herkese iyileştirme olarak yansımasını isteriz.

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Sözleşmeliler konusu var kamuda. 520 bin sözleşmeli var. Bir kısmı süreli, bir kısmı süresiz, bir kısmı 4C diye ayrılan sözleşmeliler var. Kamuda 39 ayrı sözleşmeli istihdamı var ve aralarında 17 fark var. Öğretmenlere ilişkin bir konu ifade edildi. Farkların ortadan kaldırılacağı ve öğretmenlerin kadrolu atanacağını, sözleşmeli öğretmenliğin ortadan kaldırılacağı belirtildi. Buna ilişkin komisyonu da kuracağız. 2022'nin sonunu beklemeye gerek yok. Bir an önce bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Belediye çalışanlarına tebligat gitmeye başladı. Görünen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmeyecektir diye tebligatlar ortaya çıkmaya başladı.

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