Son dakika... Memur maaşları da asgari ücretteki gibi gelir ve damga vergisinden muaf tutulacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Kurdaki dalgalanmaya karşı yeni araçların devreye alınacağını duyuran Erdoğan, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren müjdeler de açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaşlarının da asgari ücretteki gelir ve damga vergisinden muaf tutulacağını ifade etti. Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

* Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.

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Öte yandan tüm çalışanların tüm çalışanların asgari ücret kadar vergiden muaf tutulmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tüm çalışanların eşit tutulması sağlanacak. Değişiklik önergesiyle maddenin kapsamı genişletildi.