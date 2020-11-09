MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... MB Başkanı Ağbal: Gerekli politika kararları alınacaktır
GeriEkonomi Son dakika... MB Başkanı Ağbal: Gerekli politika kararları alınacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... MB Başkanı Ağbal: Gerekli politika kararları alınacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... MB Başkanı Ağbal: Gerekli politika kararları alınacaktır
Abone Olgoogle-news

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli para politikası kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da  gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut  durum ve beklentilerin gözden geçirileceğini, gelişmelerin de yakından  takip edilerek  oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli  politika kararlarının alınacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat  istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı  doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para  politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik  ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.
19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar  mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından  takip edilerek  oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli  politika kararları alınacaktır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle