Son dakika... Mart ayı ihracat rakamları belli oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarının geçtiğimiz Mart ayına göre 42 oranında artış yaşadığını ve ilk üç ayda ihracatı 50 milyar dolara ulaştığını bunun da rekor olduğunu söyledi.



Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Mart ayında ihracat rakamlarında olumlu tablo güçlenerek devam ediyor. Pandemi tedirginliğe sebep olurken aşılama çalışmaları 2021 yılına daha pozitif bakmamıza neden oluyor. Dış pazarlarımızda görünecek rahatlama ihracatımızı olumlu etkileyecektir. Halihazırdaki ihracatımızdan daha fazlasını dünyanın farklı nokta ve ülkelerine gerçekleştiriyor olacağız. Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı. Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu. İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri. İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu. Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik. İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.

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