Son dakika... Lüks otomobil devinden skandal hareket! Büyük tepki topladı...

Lamborghini'nin reklam çekimleri, Sicilya'da özellikle mafya cinayetleri sonrası çektiği olay yeri fotoğraflarıyla tanınan ve ülkenin en saygın fotoğrafçıları arasında görülen Letizia Battaglia tarafından yapıldı.

Reklam kampanyasında, Sicilya'nın başkenti Palermo sokaklarında, sarı bir Lamborghini eşliğinde çocuk yaştaki kızlar model olarak kullanıldı.

Şirket, Palermo'da çekilen fotoğrafları geçen hafta sosyal medyadan, "bir kız çocuğu gibi hayaller ve umutlarla dolu bir şehir" mesajıyla paylaştı.

Ancak kampanya ilk olarak sosyal medyadan, ardından da siyaset dünyasından tepki çekti. Sosyal medyada "Otomobil reklamı yapmak için çocuk yaştaki kızların kullanılması utanç verici", "Cinsiyetçi klişeler" gibi eleştiriler yapıldı.

epkilere katılan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, "çocuk haklarına saygı ile sanatçı özgürlüğü" arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti ve Lamborghini'den reklam kampanyasını durdurmasını talep etti.

Öte yandan belediye başkanı, fotoğrafçı Battaglia'ya bir mektup yazarak kendisine olan hayranlığının altını çizdi. Orlando mektubunda Battaglia'ya, "Lütfen sana olan büyük hayranlığımı ve sanatsal faaliyetlerine duyduğum minnettarlığı kabul et" diye seslendi.

Tepkiler üzerine şirket, reklam kampanyasını geri çekti. Lamborghini'den yapılan açıklamada, kampanyanın "lüks spor arabalarla birlikte İtalyan bölgelerinin güzelliklerini yüceltme" amacı taşıdığı belirtildi.

'BENİM İÇİN PALERMO BİR KIZ ÇOCUĞU'

Letizia Battaglia da tepkilere, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamayla yanıt verdi. 85 yaşındaki fotoğrafçı, "Tepkiler beni çok kırdı. Benim için Palermo, büyümekte olan ve masum bakışlı bir kız çocuğudur" dedi.

İktidardaki 5 Yıldız Hareketi'nden Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu üyesi milletvekili Paolo Lattanzio ise Battaglia'nın bu sözlerine karşılık olarak, "Sanata sansür uygulanmamalı, buna şüphe yok. Ama bu, Lamborghini'nin Palermo'daki kampanyası vakasında olduğu gibi yanlış bir mesaj iletilmesine her zaman izin verilebileceği anlamına gelmez" dedi.

Milletvekili, sosyal medyada paylaştığı mesajında şöyle yazdı:

"Projenin iyi niyetli olduğu şüphesiz ama bir şehri kız çocuğu gibi tanımlama fikri, çocukların bedenlerinin metalaştırılması karşısında görünmez hale geliyor. Sonuçta 'kadın, para ve araba' şeklinde kabul edilemez bir tema sürdürülmüş oluyor. Otomotiv firmasının fotoğrafları geri çekme kararı bu nedenle doğru olmuştur."