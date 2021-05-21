Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Paketi açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesiminin son kısmının açılış töreni vesilesiyle bir arada olunduğunu ifade etti.

Habipler ve Hasdal kavşakları arasındaki 10,2 kilometrelik bölümü de kapsayan Kınali-Odayeri kesimi üzerindeki tüneli, viyadükleri, köprüleri, alt geçitleri, menfezleriyle projenin en önemli kısımlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, sadece güzergah üzerindeki Cebeci Tüneli'nin uzunluğunun sol ve sağ tüpleriyle 7,8 kilometreyi geçtiğini aktardı. Erdoğan, yine bu hat üzerindeki 6 adet viyadüğün de 2 kilometreyi aşan uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Açılışını yaptığımız kısımla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de bağlantısını teşkil edecektir. Habipler-Hasdal kavşakları bölümü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura Hastanesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Açılışla, İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla kalmıyor, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometreye çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerimiz de bu trafik rahatlığından istifade ediyor. TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile çeşitli noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'yla da birleşecektir. Böylece Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başından gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız."

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ŞİMDİDEN GÖREN HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKMAKTADIR"

Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de ülkenin sembolleri olarak tarihteki yerlerini aldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Bir kez daha Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Otoyolumuzu kullanarak evine, işine ve diğer şehirlere gidecek olan vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Bunları yaparken yatırımları devam ettik. Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018'de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü yol barajları tünelleri okulları fabrikaları toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizde paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü Meclis'imizin takdirine sunuyoruz.

* Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasımıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz.

* Kendileri dışarıdan figüranları dışarıdan bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, adım atacaksın önünüze dikilirler, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Çekilin önümüzden de rahat çalışmaya devam edelim. Darbecilerden terör örgütlerine ekonomik tetikçilere kadar ellerine geçen her aracı seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar.

* Kıbrıs'taki kardeşlerimizin arazilerine verim getirecek sulama iletim tesislerinin ışık görünme törenine inşallah katılacağız. Durmak yok, yola devam. Kararlılıkla devam. Güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımları salgın sonrasında hızlandıracak ekonomik altyapıyı kuracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Daha çok hizmetlerimiz var.

* Filistin bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. İşte Dışişleri Bakanımız ve birçok dış işleri bakanlarımız birlikte hareket ettiklerimiz BM genel kurulunda dönem başkanı olan Volkan Bozkır beyin başkanlığında başarılı oturumu dün gerçekleştirdiler. Bunu yaparken oradan bir şeyi haykırdılar, Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Bu haritaları göstererek anlatacağız, çünkü tüm dünyanın bilmesi lazım. Gençler bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın beklediği İsrail'in ne olduğudur.

* Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesimi Habipler-Hasdal kavşağı bölümü ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Askerliğimi yaptığım yer Hasdal. Yedek subaylığımı yaptım. Hizmetimizi sürdürdük. Burada önemli bir kavşağın düzenlenmesi ve açılığını yapıyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Yol medeniyettir. İşte medeniyete giden bu yolculuğumuzda bu güzel yolları açmak bizlere nasip oldu, nasip oluyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU 7. KISIM

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetleri tamamlandı.

10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimi, 8,73 kilometresi ana gövde, 0,43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesimin, Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçiyor. Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na bağlanıyor.

Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunuyor.

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