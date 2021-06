Son dakika... Kurban vekalet ücreti açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi.



Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.



Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.



"GEÇTİĞİMİZ YIL 557 BİN 311 HİSSE KURBAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMIŞTIR"



Başkanlığın, TDV ile yaptığı en önemli hizmetlerden birinin yaklaşık 30 yıldır "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:



"Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban, yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır."



"20 MİLYONDAN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNE TÜRKİYE'NİN İYİLİK ELİNİN ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR"



Bu sene de Türkiye ve dünyadaki birçok bölgede mazlum, mağdur ve muhtaçlara iyilik elini büyük bir titizlikle ulaştıracaklarını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyoruz ki bugün, bütün dünya zor bir süreçten geçmektedir. Zira insanlığın yarısı sefalet içinde ve önemli bir kısmı da açlık sınırı altında bir hayata mahkum edilmiştir. Başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere neredeyse dünyanın her yerinde savunmasız insanlar, işgallerin, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda yaşanan sorunlar, sıkıntılar ve acılar karşısında elbette her birimizin sorumluluğu vardır. Dolayısıyla adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görev düşmektedir. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmemiz gerekmektedir."

Yurt içinde ve yurt dışında kurbana hazırlık çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığının altını çizen Erbaş, "Bu çerçevede milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah." dedi.



"81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK"



Vekaletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:



"Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacağını bildiren Erbaş, "1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir." dedi.

Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz.

