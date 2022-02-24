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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Kur korumalı hesaplar 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek

#Kur Korumalı Mevduat#Resmi Gazete#31 Aralık 2022
Son dakika... Kur korumalı hesaplar 31 Aralık 2022ye kadar açılabilecek

Bugün yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kur korumalı mevduat hesapları 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek.

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Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili Resmi Gazete'de "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar" yayımlandı.

Buna göre hesaplar 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek.

Hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı politika faizinden düşük olamayacak fakat TCMB politika faizinden düşük olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek ve azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak.

Vade sonunda kurun vade başındakinden düşük olması halinde TCMB tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Yüksek olması halinde ise kur farkı üzerinden hesaplanan tutar faiz/kar payından düşülerek Merkez Bankası tarafından destek hesabına aktarılacak. Hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda ilgili tarihteki kur, vade başı kurdan yüksek olduğu takdirde kur farkı ödemesi farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

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#Kur Korumalı Mevduat#Resmi Gazete#31 Aralık 2022

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