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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.08.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Son dakika... Küba, kripto paraları tanıyor

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Son dakika... Küba, kripto paraları tanıyor

Güney Amerika ülkesi Küba, kripto paraların tanınmasına yönelik olarak adımlar atmaya başlayacak.

El Salvador ile başlayan kripto para tanıma ve resmi para yapma işlemlerine Küba da ödeme sistemleri üzerinde katılacak. Küba hükümeti, kripto paraların ödemelerde kullanılmasını tanıyacak ve buna ilişkin düzenlemeler yapacak.

Küba hükümetinin yayınladığı karara göre, Küba Merkez Bankası, hangi kripto paraların tanınacağı konusunda kurallar belirleyecek.

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