MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
GeriEkonomi Son dakika... Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
Abone Olgoogle-news

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi. Bakan Selçuk bu kapsamda, daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

Öte yandan, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle