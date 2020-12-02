Son dakika... Kritik toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikanın güçlenerek süreceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile ilgili açıklama:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.
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