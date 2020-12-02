MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kritik toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
GeriEkonomi Son dakika... Kritik toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 02.12.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kritik toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Kritik toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikanın güçlenerek süreceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile ilgili açıklama:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle