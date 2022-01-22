Son dakika... Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den istikrar vurgusu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Toplantıya çok sayıda ekonomist ve akademisyen katıldı. Bakan Nebati'nin, toplantıda Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bakan Nebati, model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdiğini belirti.

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Bakan Nureddin Nebati'nin kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdikleri söylediği öğrenildi. Nebati, TL Mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı. Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ettiği vurgulandı. Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahsettiği belirtilen Bakan Nebati'nin, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi’nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladığı öğrenildi.

Toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunları dinledi.

"BU GÖRÜŞMENİN SIK SIK TEKRARLANMASI TARAFTARIYIM"

Toplantı sonrası konuşan ekonomist Hikmet Baydar, "Piyasanın en çok önem verdiği konulardan biri biliyorsunuz güven. Bu toplantıda sayın bakan gereken tüm bilgileri açıkladı. Son derece samimi bir görüşme geçti. Bu toplantıda neredeyse herkes içini döktü. Bakan bizim kafamızda olan muallaklıkları gidermeye çalıştı. Son derece başarılıydı. Bizler de düşüncelerimizi kendisine ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşmeydi. Bu görüşmenin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler önümüze hep bir kur riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarda böyle riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabiliyor" dedi. Çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise, "Sayın bakanın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak görüşlerimizi ve beklentilerimiz ilettik" diye konuştu.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti" dedi.

BAKAN NEBATİ: ÜLKEMİZİ EKONOMİDE HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Nebati toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla şu mesajları verdi:

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Değerli akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz olan finansal sektörde istikrar ve güveni sürdürülebilir kılmak amacıyla tüm paydaşlarımızın desteğini ve yol gösterici tavsiyelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda, uygulamaya aldığımız politikalar ile Türk Lirası tasarrufları özendirmeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi sürdürecek, ülkemizi ekonomide hedeflerine ulaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, şunları söyledi;

Küresel ve ulusal düzeyde çok hareketli ekonomi dünyası son dönemde. Bakanlığın da toplantısı son derece önemli. Bu tür buluşmalarla alınan ekonomi adımlarının anlatılması ve kabulünün sağlanması açısından çok önemli.

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Son dönemde pandemiyle, kurdaki oynaklıkla yeni enstrümanlar gündeme getiriliyor. Kur korumalı mevduat sistemi gündeme getirildi. Bunun topluma çok iyi anlatılması lazım.

160 milyar liraya yakın bir geçiş oldu. Hem yastık altından hem de bankalardaki döviz mevduatlarından... Öncelikle iş dünyası ve akademisyenlerle paylaşılması çok önemli. Bu tür toplantıların arttığını göreceğiz.

Yabancılara dönük algının iyi anlatılması lazım. Küresel çapta Fed'in atacağı adımlar var. Çok iyi bilinmesi lazım. Bu tür toplantıların devam etmesi ülkenin risk primini değiştirecektir. Çünkü bu algıyla alakalı bir durum. Oynaklığı gidermiş olursunuz.

Bankalarla, yatırımcılarla yapılacak bu tür toplantıların arttırılması önümüzdeki döneme daha pozitif bakmamızı sağlıyor.