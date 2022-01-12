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Son dakika... Kripto paralarda tatsız seyir devam ediyor! GLMR'de büyük yükseliş

#Bitcoin#Kripto Para#GLMR
Son dakika... Kripto paralarda tatsız seyir devam ediyor GLMRde büyük yükseliş
Burak TAŞÇI

Kasım ayında ralli yapan kripto para birimleri yeni yıla da olumsuz girdi. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 40 uzaklaşırken Ethereum da 5 bin dolar sınırından 3200 dolar seviyelerine geriledi. Binance'da yeni listelenen GLMR ise yüzde 16 bin 693 oranında yükseliş gösterdi.

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Kripto para piyasalarında yükseliş denemeleri başarısız oluyor. Kasım ayının ortalarından bu yana düşüş trendinde olan ve toparlanma gösteremeyen kripto para birimleri cansız yere devam ediyor. En güçlü yükselişi ise Binance'da listelenen GLMR yaptı.

ABD Merkez Bankası'nın faizleri artırma ihtimali, altın fiyatlarındaki hareketlilik, koronavirüsün yeni varyantının dünyayı etkisi altına alması, kripto para ve madencilik faaliyetlerine kısıtlama ya da yasaklar getirilmesi, kripto paralara yönelik regülasyon seslerinin yükselmesi düşüşlerde etkili oluyor.

Son dönemde dünyadaki enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle kripto para madenciliği zaten sekteye uğrarken ülkelerin yasaklarını artırması da olumsuzluğu körüklüyor.

Kazakistan'daki iç karışıklık da son dönemde düşüşte etkin rol oynamaya başladı. Kripto para madenciliğinin önemli ülkelerinden olan Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarının protesto edilmeye başlanması sonrasında askeriye devreye girdi ve ülkede iç karışıklık başladı. Rusya'dan da destek alan Kazakistan, protestocuları uyarmadan vurması iç karışıklığı tetiklerken mağazaları da yağmayanların sayısı arttı. Enerji sorunu yaşanacağı beklentisi ve internetin kesilmesi nedeniyle Kazakistan'da da kripto para madenciliği durma noktasına geldi.

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BITCOIN SAKİN SEYREDİYOR

Yatay seyre yönelen Bitcoin 42 bin dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor. Bugün ABD'de açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisine de odaklanan Bitcoin güne 42 bin 798 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 42 bin 470 dolar, en yüksek de 42 bin 959 dolar seviyesini gördü. Saat 06.58 itibarıyla 42 bin 630 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bitcoin'in dominansı ise yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor. 

ETHEREUM TOPARLANAMIYOR

En güçlü ikinci kripto para birimlerinden olan Ethereum ise 3200 dolar seviyelerinde dengelenmeye başladı. Kasım ayında 5 bin dolar sınırına yaklaşan Ethereum güne 3239 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3221 dolar, en yüksek de 3260 dolar seviyesini gördü. Saat 06:58 itibarıyla Ethereum 3235 dolardan alıcı buluyor.

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GÜNÜN EN POPÜLERİ GLMR

En çok yükselen kripto para birimi ise yüzde 16.693 oranında yükseliş gösteren GLMR oldu. GLMR, Binance'da listelenmesiyle birlikte sert yükseliş gösterdi. 0.2501 dolar ile işleme başlayan GLMR 42 dolara yükseldi. Yüzde 16 bini aşkın yükseliş gösteren GLMR sonrasında 9 dolar seviyelerine geriledi. 

ŞAKA COINLERDE DE TAT YOK

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında da finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu'de de güçlenme görülmüyor. Dogecoin 0.15 dolar, Shiba Inu ise 0.00002775 dolar seviyesinde seyrediyor. Bir süredir milyarder iş adamı Elon Musk, Dogecoin'e yönelik açıklamalarda bulunmuyor. En son açıklamasında bazı Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satılabileceğini söylemişti.

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EN ÇOK YÜKSELENLER

En çok yükselenler arasında yine altcoinler bulunuyor. GLMR yüzde 3514 oranında yükselişle 9.04 dolar, ROSE yüzde 23 oranında yükselişle 0.47 dolar, DUSK yüzde 16.40 oranında yükselişle 0.71 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşenleri de altcoinler oluşturuyor. ACH yüzde 15 oranında düşüşle 0.06 dolar, DASH yüzde 9 oranında düşüşle 140.5 dolar, ICP yüzde 9 oranında düşüşle 33.2 dolardan işlem görüyor.

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