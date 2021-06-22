Son dakika... Kripto paralarda son durum... Bitcoin'de 5 ay sonra bir ilk!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin yüzde 6,4'e kadar düştü. Bitcoin, Çin'in dünyanın en popüler kripto para birimlerine yönelik devam eden baskısına ilişkin endişelerden etkilenerek 5 ay sonra ilk kez 30 bin doların altına gerileyerek 29 bin 614 doları gördü.

HAFTA BAŞINDAN BERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Bitcoin, Çin’den gelen haber akışı sonrasında hafta başından bu yana yüzde 17'den fazla değer kaybetti. Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

2. BÖLGEYE YASAK GELDİ

Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi. Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor.

ELON MUSK'IN TWEETİYLE TOPARLANIYORDU

İş insanı Elon Musk kripto para madenciliğinin büyük elektrik tüketimine neden olduğunu, bu yüzden karbon salınımının çoğaldığını ve daha çevreci fikirler ortaya çıkana kadar Bitcoin ile Tesla satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Açıklamaların ardından Bitcoin ciddi bir değer kaybı yaşamış haziran ayı başında toparlanmaya kalksa da Elon Musk'ın kırık kalpli tweeti sonrası yeniden düşüş trendine girmişti.

Elon Musk Twitter'da paylaşılan bir habere geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti ve Bitcoin’le ödeme kabul etmeyi durduran Tesla’nın tekrar Bitcoin kabul etme ihtimalinin bulunduğunu açıklamıştı. Tesla’nın Bitcoin varlığının sadece yüzde 10’unu sattığını söyleyen Musk, Bitcoin madenciliğinin daha temiz enerji harcaması için bir çözüm bulunursa şirketin tekrar Bitcoin kabul edeceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar sonrası kripto paralar yeniden hareketlenmiş Bitcoin 40 bin dolarlı seviyelere geri dönmüştü.

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