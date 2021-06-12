Son dakika... Kripto paralarda son durum! Bitcoin kaç dolar?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 dolar düzeyine inerken, son 24 saatte ilk 100 birimden 99’u düştü ve tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların altına geriledi.

Decrypt’in sorularını yanıtlayan BIS Başkanı Benoit Coeure, El Salvador’un Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesini "ilginç bir deney" olarak nitelendirdi; ancak, BIS’in Bitcoin’i "spekülatif bir varlık" olarak kabul etmesine ilişkin yaklaşımını değiştirmediğini vurguladı.

Son 24 saat içinde 35,213.08 ve 37,608.69 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 35.275.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 664 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,265.76 ve 2,488.80 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.40 düşüşle 2,285.64 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.57 ve piyasa hacmi de yaklaşık 19 milyar dolarlık düşüşle 267 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de, 0.9999 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.04 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda, satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 99 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 491 milyar dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,410 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.5’ini Bitcoin, yüzde 17.9’unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 93 milyar dolar düzeyindeydi.

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