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Son dakika... Kripto paralarda sert çöküş

#Kripto Para#Piyasa#Bitcoin
Son dakika... Kripto paralarda sert çöküş

Kripto para birimleri iki gündür sert kayba yöneldi. SEC'in baskı kurması nedeniyle Coinbase'in kripto para kredi verme programını devreye almaması da satışları hızlandırdı.

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Hurriyet.com.tr - Kripto para piyasası istikrarı yakalayamıyor. Hafif yükseliş sonrasında sert satışlarla karşılaşan kripto para piyasalarında 2 gündür düşüşler devam ediyor.

Coinbase'in kripto para kredi verme programını devreye almama kararı Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere tüm kripto paralara satış getirdi.

Çinli Evergrande'nin iflası halinde finans piyasalarında yaşanabilecek gelişmeler de kripto paraları olumsuz etkiliyor.

Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacak

Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacak

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bitcoin 40 bin 263 dolara kadar geriledi. Saat 07:27 itibarıyla 42 bin 384 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum ise 2810 dolar seviyesinden hafif yükseliş yakalamayı başardı. Saat 07:27 itibarıyla 2978 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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#Kripto Para#Piyasa#Bitcoin