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Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin#Ethereum#Kripto Para
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor
Burak TAŞÇI

Kripto para piyasaları 2021 yılını güçlü kazanımla kapatırken 2022 yılına durgun başlangıç yaptı. Lider kripto para birimlerinden Bitcoin ve Ethereum sakin seyrediyor. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 33 oranında uzaklaşmış durumda.

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Küresel piyasalar enflasyonla mücadele ederken kripto paralarda da durgunluk gözlemleniyor. Merkez bankalarının enflasyonla mücadele ve parasal genişlemeden kaynaklanan bolluğu azaltmak için faiz artırımına gidiyor olması kripto paralarda durgunluğa neden oldu.

Ülkelerin regülasyonları hızlandırmaya başlaması da piyasaları olumsuz etkiliyor. Çin'in kripto paralara karşı olan sert tutumu, İran'ın enerji ihtiyacı nedeniyle kripto para madenciliğini bir süreliğine yasaklaması baskı unsuru oluşturuyor.

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BITCOIN SAKİN SEYİRDE

Lider kripto para birimi Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesinin ardından toparlanma işareti göremeden sert düşüşe sahne oldu. Bitcoin güne 46 bin 979 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 46 bin 621 dolar, en yüksek de 47 bin 550 dolar seviyesini gördü. Saat 19:00 itibarıyla Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 33 oranında geride 46 bin 680 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOMINANS DA DÜŞÜŞTE

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Bitcoin'in dominansı 40'ın altına geriledi. Bu seviyelere geçtiğimiz Mayıs ayında inen Bitcoin'de güç kaybının devam ettiği görülüyor. Bitcoin'de güçlenme olması için piyasalardaki genel öngörü dominansın yüzde 42 seviyesinin üstüne çıkması olarak öne çıkıyor. 

ETHEREUM'DA DA HAREKET YOK

Ethereum fiyatları da 4 bin doların altında seyrediyor. Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Ethereum cansız seyrediyor. Ethereum güne 3727 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3727 dolar, en yüksek de 3850 dolar seviyesi görüldü. Saat 19:00 itibarıyla 3780 dolardan işlem görüyor.

ŞAKA COINLERDE DE KAYDA DEĞER HAREKET YOK

Şaka olarak ortaya çıkan ve sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu güçsüz seyre yöneldi. Dogecoin saat 19:00 itibarıyla yüzde 2'ye yakın düşüşle 0.17 dolar, Shiba Inu ise yatay seyirle 0.00003385 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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EN ÇOK YÜKSELENLER

Yeni çıkan coinlere ilgi her zamanki gibi devam ediyor. HEGIC yüzde 30 oranında primle 0.089 dolar, SCRT yüzde 16 oranında primle 6.74 dolar, FLUX yüzde 15.50 oranında yükselişle 3.15 dolar, KEEP yüzde 14 oranında primle 0.82 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

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Kripto para dünyasının en çok düşenleri arasında altcoinler bulunuyor. POWR yüzde 11 oranında düşüşle 0.63 dolar, BETA yüzde 10 oranında düşüşle 0.63 dolar, SXP yüzde 8 oranında düşüşle 1.99 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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