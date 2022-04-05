Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? İşte son durum

Haberin Devamı

Kripto paralar uzun süren düşüş eğiliminin ardından küçük de olsa yükseliş hareketi göstermeye başladı. Ayı piyasasından çıkışın sinyali olan yükselişlerde bazen satış dalgaları oluşsa da boğa tuzaklarına inanmayanlar ellerindeki varlıkları korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana ivme kazanamayan kripto para piyasaları tarihi yüksek seviyelerinden yine de uzakta seyrediyorlar.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri, altın fiyatlarındaki sakinlik, küresel hisse piyasalarda oluşan temkinli duruş kripto para piyasalarında olumlu havanın esmesine neden oluyor.

BITCOIN TARİHİ ZİRVESİNDEN UZAK ANCAK YÜKSELİŞTE

Lider kripto para birimi Bitcoin, kripto piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolar seviyesini gören Bitcoin bugün yüzde 1,5 oranında primle 46 bin 791 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Tarihi zirvesinden yüzde 32 aşağıda seyreden Bitcoin’in dominansı ise yüzde 42’ye yakın seyrediyor.

Haberin Devamı

ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNUYOR

Uzun süre 2500 dolar seviyelerinde işlem gören ve ivme kazanamayan Ethereum güçlenmeye başladı. Ethereum Bitcoin’deki yükselişi takip ederek 3500 doların üstünde tutunmaya çalışıyor.

RIPPLE SAKİN SEYREDİYOR

Davalarla mücadele eden Ripple pek güç kazanamasa da piyasalardaki ritme ayak uydurmaya çalışıyor. Ripple 0.82 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGECOIN’DE TWITTER YÜKSELİŞİ

Milyarder iş adamı ELon Musk’ın Twitter’a ortak olmasıyla birlikte Dogecoin de yükselişe geçti. Musk, Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık hisse aldı. Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ın kurucusu olsaydı kuş yerine köpek logosunu tercih edeceğini söylemişti. Bu gelişme yine Dogecoin’i hareketlendirmeye başladı. Dogecoin’e olan ilgisi hiç azalmayan Musk sayesinde kripto para yüzde 5’in üzerinde primle 0.1533 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SOLANA YİNE KAYIPLARDA

Yatırımcısına çok büyük zararlar veren Solana yeniden 100 doların üzerine çıksa da tarihi zirvesi olan 260 dolardan çok uzakta işlem görüyor. Solana yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 132 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

SHIBA INU TOPARLANIYOR

Çok düşük fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Shiba Inu finansal değerini koruma çabasını sürdürüyor. Shiba Inu’ye olan ilginin artması, piyasalarda itibar kazanması, bazı işlemlerde para yerine kullanılabilmesi gibi etkenler yükselişini destekliyor. Shiba Inu yatay seyirle 0.00002678 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER SPEKÜLATİF

En çok yükselenler listesine bakıldığında spekülatif kripto paralar görülüyor. CTXC yüzde 38 oranında yükselişle 0,3944 dolar, AUDIO yüzde 24 oranında yükselişle 1,69 dolar, NULS yüzde 20 oranında yükselişle 0,5887 dolar, CELO yüzde 19 oranında yükselişle 4,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

DÜŞENLER DE SPEKÜLATİF

Düşüş listesinde de bir önceki gün güçlü yükseliş yaşayan birçok coin bulunuyor. DNT yüzde 35 oranında düşüşle 0,1336 dolar, WAWES yüzde 27 oranında düşüşle 33,41 dolar, DATA yüzde 20 oranında düşüşle 0,09334 dolar, HEGIC yüzde 16 oranında düşüşle 0,0383 dolardan işlem görüyor.