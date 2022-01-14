Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? İşte Dogecoin'i yükselten sebep

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Kripto para piyasalarında dengeli fiyat hareketleri zorlaşmaya başladı. Küresel enflasyon, merkez bankalarının hamleleri, altın fiyatları, yasaklamalar, Kazakistan'daki iç karışıklık, enerji fiyatlarının yükselmesi, regülasyon adımlarının hızlanması gibi etkenler kripto paralara zor günler yaşatıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar seviyesinden 40 bin dolara kadar geriledi. Yüzde 40'ın üzerinde tarihi zirvesinden uzaklaşan Bitcoin geçtiğimiz günlerde yükseliş hareketi yapma çabası içine girse de bunda başarılı olamadı. Her yükselişte ayıların kâr satışıyla karşılaşan Bitcoin yeniden 42 bin dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin'in dominansı da yine kayba yöneldi ve yüzde 40'ın altına düştü.

Bitcoin güne 42 bin 739 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 42 bin 370 dolar, en yüksek de 42 bin 883 dolar seviyesini gördü. Saat 09:49 itibarıyla 42 bin 800 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Ethereum da güç kaybını sürdürüyor. Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum uzun süredir 3200-3500 dolar bandında geziniyor. Güne 3263 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 3225 dolar, en yüksek de 3314 dolar seviyesini gördü. Saat 09:49 itibarıyla 3300 dolardan alıcı buluyor.

BITCOIN MADENCİLİĞİ PROJESİNE BAŞLANDI

Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey, açık Bitcoin madenciliği sistemi projesine resmen başladıklarını duyurdu. Bu gelişme de Bitcoin'de yükseliş hareketine neden olmadı.

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DOGECOIN VE SHIBA INU HAREKETLENDİ

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu'de hareketlilik görülüyor. Dogecoin ile bazı Tesla ürünlerinin satışının yapılacağını geçtiğimiz ay açıklayan milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bu işlem için testler başladığı yönünde haberler gelmeye başladı. Bu gelişmeyi sabah attığı tweetle Musk doğruladı. Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu.

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Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022



Bu gelişme ışığında Dogecoin yüzde 20'ye yakın primli seyrediyor. Saat 09:49 itibarıyla Dogecoin yüzde 20 oranında primle 0.1975 dolardan, Shiba Inu ise yüzde 9 oranında primle 0.00003221 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASALARDA GLMR RÜZGARI

Kripto para piyasalarının popülerleri arasında devasa yükseliş gerçekleştiren GLMR yerleşti. Yüzde 16 binden fazla yükselen GLMR bugün de top 10 listesinin ilk sırasında bulunuyor.

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EN ÇOK YÜKSELENLER

Güçlü yükseliş sağlayanlar yine altcoinler oldu. Son günlerin popüler altcoini GLMR yüzde 49 oranında primle 13 dolar, ANY yüzde 24 yükselişle 31.78 dolar, CREAM yüzde 22 yükselişle 74.7 dolar, SCRT yüzde 21 yükselişle 8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşenler listesini de altcoinler kapsıyor. BNX yüzde 9 oranında düşüşle 33,7 dolar, VOXEL yüzde 7 oranında düşüşle 2,43 dolar, FIDA yüzde 7 oranında düşüşle 2,65 dolardan işlem görüyor.