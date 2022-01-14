Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? İşte Dogecoin'i yükselten sebep

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Ermenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskovada buluşuyorErmenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskova'da buluşuyor#Türkiye
Galatasarayda soruşturma iddiası Floryada enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalarGalatasaray'da soruşturma iddiası! "Florya'da enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalar"#Galatasaray
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Ve karar çıktı Zorunlu aşıda son sözü Yüksek Mahkeme söylediVe karar çıktı! Zorunlu aşıda son sözü Yüksek Mahkeme söyledi #ABD
Piyasalarda GLMR çılgınlığı Bitcoinde neler oluyor İşte Dogecoini yükselten sebepPiyasalarda GLMR çılgınlığı! Bitcoin'de neler oluyor? İşte Dogecoin'i yükselten sebep#Kripto Para
Elazığ, Enesi konuşuyor Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun o evde...Elazığ, Enes'i konuşuyor! Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun o evde...#Enes Kara
Altın fiyatlarında önemli hareket Fed beklentisi boşa mı çıktıAltın fiyatlarında önemli hareket! Fed beklentisi boşa mı çıktı?#Altın
Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mıCumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mı?#HDP
Fenerbahçe maçında o anlar Salih Uçan detayı... Hepsi geçer...Fenerbahçe maçında o anlar! Salih Uçan detayı... "Hepsi geçer..."#Ahmet Çalık
Elçin Sangu’ya tazminat şoku Elçin Sangu’ya tazminat şoku#Elçin Sangu
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur#TBMM
Covid sonrası kahvaltı keyfiCovid sonrası kahvaltı keyfi#Sinem Kobal
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? İşte Dogecoin'i yükselten sebep

#Kripto Para#Bitcoin#Dogecoin
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor İşte Dogecoini yükselten sebep
Burak TAŞÇI

Kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketler 'ayılar' tarafından engelleniyor. Dogecoin tarafında ise yine Tesla kaynaklı yükseliş görülmeye başlandı. Milyarder iş adamı Elon Musk, Dogecoin ile Tesla ürünlerinin alınabileceğini duyurdu. Shiba Inu de Dogecoin'i takip ediyor. Piyasanın en popüleri ise GLMR oldu.

Haberin Devamı

Kripto para piyasalarında dengeli fiyat hareketleri zorlaşmaya başladı. Küresel enflasyon, merkez bankalarının hamleleri, altın fiyatları, yasaklamalar, Kazakistan'daki iç karışıklık, enerji fiyatlarının yükselmesi, regülasyon adımlarının hızlanması gibi etkenler kripto paralara zor günler yaşatıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar seviyesinden 40 bin dolara kadar geriledi. Yüzde 40'ın üzerinde tarihi zirvesinden uzaklaşan Bitcoin geçtiğimiz günlerde yükseliş hareketi yapma çabası içine girse de bunda başarılı olamadı. Her yükselişte ayıların kâr satışıyla karşılaşan Bitcoin yeniden 42 bin dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin'in dominansı da yine kayba yöneldi ve yüzde 40'ın altına düştü.

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?Haberi Görüntüle

Bitcoin güne 42 bin 739 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 42 bin 370 dolar, en yüksek de 42 bin 883 dolar seviyesini gördü. Saat 09:49 itibarıyla 42 bin 800 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Haberin Devamı

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor İşte Dogecoini yükselten sebep

Ethereum da güç kaybını sürdürüyor. Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum uzun süredir 3200-3500 dolar bandında geziniyor. Güne 3263 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 3225 dolar, en yüksek de 3314 dolar seviyesini gördü. Saat 09:49 itibarıyla 3300 dolardan alıcı buluyor.

BITCOIN MADENCİLİĞİ PROJESİNE BAŞLANDI

Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey, açık Bitcoin madenciliği sistemi projesine resmen başladıklarını duyurdu. Bu gelişme de Bitcoin'de yükseliş hareketine neden olmadı.

Gözden Kaçmasın

Ermenistan ile yeni başlangıçErmenistan ile yeni başlangıçHaberi Görüntüle

DOGECOIN VE SHIBA INU HAREKETLENDİ

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu'de hareketlilik görülüyor. Dogecoin ile bazı Tesla ürünlerinin satışının yapılacağını geçtiğimiz ay açıklayan milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bu işlem için testler başladığı yönünde haberler gelmeye başladı. Bu gelişmeyi sabah attığı tweetle Musk doğruladı. Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu.

Haberin Devamı


Bu gelişme ışığında Dogecoin yüzde 20'ye yakın primli seyrediyor. Saat 09:49 itibarıyla Dogecoin yüzde 20 oranında primle 0.1975 dolardan, Shiba Inu ise yüzde 9 oranında primle 0.00003221 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASALARDA GLMR RÜZGARI

Kripto para piyasalarının popülerleri arasında devasa yükseliş gerçekleştiren GLMR yerleşti. Yüzde 16 binden fazla yükselen GLMR bugün de top 10 listesinin ilk sırasında bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Ekonomide kullanılan hayvan sembolleri ne anlama geliyorEkonomide kullanılan hayvan sembolleri ne anlama geliyor?Haberi Görüntüle

EN ÇOK YÜKSELENLER

Güçlü yükseliş sağlayanlar yine altcoinler oldu. Son günlerin popüler altcoini GLMR yüzde 49 oranında primle 13 dolar, ANY yüzde 24 yükselişle 31.78 dolar, CREAM yüzde 22 yükselişle 74.7 dolar, SCRT yüzde 21 yükselişle 8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşenler listesini de altcoinler kapsıyor. BNX yüzde 9 oranında düşüşle 33,7 dolar, VOXEL yüzde 7 oranında düşüşle 2,43 dolar, FIDA yüzde 7 oranında düşüşle 2,65 dolardan işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında neler oluyor Fedin faiz artırma ihtimali fiyatlandı mıAltın fiyatlarında neler oluyor? Fed'in faiz artırma ihtimali fiyatlandı mı?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Bitcoin#Dogecoin

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal