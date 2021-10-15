Son dakika... Kripto paralarda hareketlilik! Bitcoin ve Ethereum rekor mu kıracak?

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Kripto para birimleri güçleniyor. Ekim'in gelmesiyle birlikte piyasada canlanma görülürken sürükleyici güç olan Bitcoin ve Ethereum yükselişe liderlik ediyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin dolar ile tarihi rekor kıran Bitcoin 60 bin dolar sınırına dayandı. Bitcoin saat 08:11 itibarıyla 59 bin 712 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 56 bin 891 dolar, en yüksek 59 bin 788 dolar seviyesi görüldü.

ETHEREUM DA GÜÇLENİYOR

Vitalik Buterin'in ortaya çıkardığı Ethereum da rekor seviyesine yaklaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında 4371 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan Ethereum yüzde 2'ye yakın primle 3826 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Ethereum gün içinde en düşük 3735 dolar, en yüksek 3837 dolar seviyesini gördü.

ÇARPICI RAPOR AÇIKLANDI

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından olan MSCI, küresel ölçekte kripto para riski bulunan şirketlerin toplam piyasa değerinin 7.1 trilyon doları bulduğu belirtti. En az 52 şirketin kripto paralarda pozisyonu bulunduğuna dikkat çeken MSCI, bunların arasında Tesla, JP Morgan, MicroStrategy'nin bulunduğunu açıkladı.

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SEC BITCOIN İÇİN RAPOR HAZIRLADI

ABD'li finansal piyasa regülatör SEC, yatırımcıların kripto para varlığı bulunan fonlara yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirten bir yönlendirme metni yayınladı.

SEC internet sitesinde yer alan uyarı metninde yatırımcıların Bitcoin yatırımı olan bir fona yatırım yaparken potansiyel riskleri ve getirileri dikkatlice değerlendirmelerinin gerektiği belirtildi.

40 civarında kripto para ETF'i SEC'den onay için sırada bekliyor.

69 MİLYAR DOLARLIK FON KRİPTO PARALARA YATIRIM YAPABİLİR

Financial Times gazetesinin haberine göre Avustralya'nın en büyük beşinci emeklilik fonu Queensland Investment Corporation kripto paralara yatırım planları arasına aldı.

69 milyar dolarlık varlığı yöneten şirketin varlıklarının küçük bölümü ile oynaklık ve regülasyon risklerine rağmen kripto paralara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.