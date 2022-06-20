Son dakika... Kripto paralara neler oluyor? Bitcoin, Ethereum, Avax yükselişe geçti… İşte sebepleri

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Küresel piyasaların son dönemdeki en popüler yatırım araçlarından biri olarak görünen, merkeziyetsiz, bazılarının hiçbir temeli, hikayesi ve karşılığı olmadığı kripto paraların üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Kripto para birimleri bir gün yükselirken diğer günler sert düşüşlere sahne oluyor. Ayı piyasasının hakim olduğu ortamda yatırımcılar sermayelerini korumaya çalışsa da sert düşüşler endişe yaratarak zararına satışlar yaratıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin’le başlayan düşüş dalgası hafta sonu derinleşmiş, Bitcoin 17 bin 588 dolara kadar geriledi. Bitcoin’deki sert düşüşün etkisiyle diğer kripto para birimleri de kritik destek seviyelerini aşağı yönlü kırdı. Ethereum 880 dolara kadar geriledi ve altcoinler de genel düşüşten nasibini aldı.

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ANA SEBEP FED’İN FAİZ ARTIRIMI

ABD’de yükselen enflasyonu frenlemek için Fed faiz artırımlarına gidiyor. 28 yılın en yüksek faiz artışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Fed faizi yüzde 1.75’e kadar yükseltti. ABD enflasyonu ise 40 yılın zirvesinde ve yüzde 8.6 olarak açıklanmıştı. Reel faizin 6.85 puan geride olmasına rağmen yapılan faiz artırımı piyasalar tarafından hemen teyakkuz durumu ortaya çıkardı. En büyük yarayı de kripto paralar aldı.

ABD Merkez Bankası ayrıca bilanço daraltmasına gidiyor ve piyasadaki dolar bolluğunu böylece azaltıp, paranın harcama değil yatırım tarafına dönmesini, piyasanın da bir miktar yavaşlayarak enflasyonun azalması ana amaçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

REGÜLASYON ÇALIŞMALARI

Ülkeler kripto para piyasalarını kontrol altına almak için bazı şartlar ortaya koyuyor. Kripto paralara vergi getirilmesi, bazı ülkelerde yasaklanması gibi birçok önlemler ortaya çıkıyor. Ancak genel anlamda kripto paraların organize bir piyasa haline gelmesi, kurallarının olması gibi bir durum yok. Kripto paralar çok kolay transfer edilebiliyor ve bunun kaydı da yasal olarak tespit edilemiyor. Ülkeler de bunun önüne geçmek için kanun çıkarmaya çalışsa da henüz güçlü ve düzenleyici bir kanun çıkmadı.

Ancak ülkelerin kripto paraların yasallaşmasına yönelik çalışmaları taslak, komisyon aşamalarında devam ediyor. İlerleyen yıllarda çıkacak olan düzenlemelerle kripto para piyasaları organize hale gelebilecek ve belli kurallara göre işlemler gerçekleştirilebilecek.

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MADENCİLİK FAALİYETLERİ PARA GETİRMEMEYE BAŞLADI

Kripto para madenciliğindeki maliyetler neredeyse başa baş noktasına geldi. Elektrik, personel giderleri gibi kalemler maliyetleri oldukça artırdı. Son dönemde enerji fiyatlarındaki yükseliş enerjiye erişimi zorlaştırmaya başladı. Bazı ülkeler aşırı elektrik kullanımı nedeniyle kripto para madenciliğini yasakladı. Kripto para madencileri de bundan dolayı cüzdanlarında tuttukları varlıkları satarak kendilerine finans yaratmaya başladı.

GÜVEN ORTAMI SARSILDI

Kripto paraların aşırı oynak seyretmesi, marj aralıklarının bulunmaması, yanlı ve yalan haber yayan uzmanlar, işlemeyen temel ve teknik analizler yatırımcıların güvenini sarstı. Kripto para piyasasında zarar edenler uzak durmaya çalışırken piyasaya giriş yapacaklar da aşırı volatilite nedeniyle endişeli durumda.

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PİYASALARDA BOĞA TUZAĞI MI VAR?

Lider kripto para birimleri sert geriledi ve belli bir noktadan yükseliş hareketi başladı. 17 bin 588 dolara düşen Bitcoin ortada net bir gelişme olmamasına rağmen yükselişe geçti ve yeniden 21 bin dolar seviyesine çıktı. Kısa sürede sert yükselen Bitcoin’de boğa tuzağı olması beklentisi de artmaya başladı. Boğa tuzağı, destek seviyelerinden yükselişe geçen piyasalarda yaşanır. Düşükten varlık toplayanlar yükseliş algısı yaratır ve bir noktada elindeki varlıkları satarak piyasadan çekilir. Ortada kalan diğer yatırımcılar ise değer kaybetmiş yatırımlarıyla baş başa kalır.

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UZMAN, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor.

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BITCOIN YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 9 oranında yükselişle 20 bin 661 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin tarihi zirvesi 69 bin dolardan yüzde 70 geride işlem görüyor.

ETHEREUM YENİDEN 1000 DOLARIN ÜSTÜNDE

Hafta sonu gerçekleşen sert düşüşten ağır yara alan Ethereum yeniden 1000 doların üstüne sıçrama yaptı. Ethereum yüzde 13 oranında yükselişle 1122 dolar seviyesinde işlem görüyor.

AVAX TIRMANIŞTA

Günlerdir sert düşüş yapan Avax düşük seviyelerden yükseliş hareketi gerçekleştiriyor. Avax yüzde 16 primle 16.93 dolar seviyesinde işlem görüyor.