Son dakika... Kripto paralar yine çakıldı! Bitcoin bir anda 2 bin dolardan fazla düştü

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Kripto para piyasaları ayı piyasasından çok uzun süredir kurtulamadı. Aldatıcı yükseliş hareketleriyle küçük yatırımcıların elindeki paraları alan dev yatırımcılar kâr realizasyonlarını yaparak köşelerine çekilmeye devam ediyorlar. Çeşitli teknik ve temel analiz yaparak piyasayı yönlendirmeye çalışanların yorumlarına kanarak yatırım yapmaya çalışan küçük yatırımcılar yine kayıp veriyor. Büyük zararda olan küçük yatırımcılar ellerindeki kripto varlıklardan vazgeçmek istemese de düşüşler yatırımcıların dirençlerini kırdığı için zararına satışlara göz yummak durumunda kalıyorlar.

KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN ENDİŞELER VAR

Dev ekonomilerdeki enflasyon problemi giderilemezken ülkelerin faiz artırarak enflasyonu dizginleme planları da işe yaramamaya başladı. Faizi enflasyon seviyesinin altında küçük adımlarla artıran dev ekonomiler faiz adımlarını hızlandırma yönünde yetkililerinden açıklamalar geliyor. Küresel çapta faaliyet gösteren dev şirketler tasarruf tedbirlerini gözden geçirirken altın tarafında ise küçük güçlenme hareketleri görülüyor.

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BITCOIN DÜN YÜZDE 5 YÜKSELMİŞTİ, BUGÜN YÜZDE 7 DÜŞÜŞTE

Büyük dalgalanmaların ve para kayıplarının görüldüğü kripto para piyasasında Bitcoin düşüş ve yükselişe liderlik etmeye devam ediyor. Bitcoin dün yüzde 5 civarında primle 31 bin 500 dolar civarında seyrederken aradan 24 saat geçmeden yüzde 7 oranında düşüşle 29 bin 500 dolara kadar geriledi. 2 bin dolarlık kayıp yaşayan Bitcoin için bazı uzmanlar 9 hafta sonra yeşil mum kapanışı olduğunu ve yükselişin gerçekleşebileceğini belirtse de beklentiler gerçekleşmeden kayıplar derinleşti. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 58 oranında geride seyrediyor.

ETHEREUM DA YIKILDI

Ethereum da düşüş serisine devam ediyor. Dün bir umutla yükseliş hareketi gerçekleştiren Ethereum bugün yüzde 6 oranında düşüşle 1759 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 64 geride işlem görüyor.

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SOLANA 40 DOLARIN ALTINDA

Büyük umutlarla pazarlanan Solana değersizleşmeye doğru ilerliyor. 260 dolar olan tarihi zirvesinden yüzde 85 geride işlem gören Solana yüzde 6’ya yakın düşüşle 39.22 dolardan alıcı buluyor.

DOGE VE SHIBA DA GERİLİYOR

Dogecoin yüzde 4 oranında düşüşle 0.07946 dolar, Shiba Inu ise yüzde 4.5 oranında düşüşle 0.00001056 dolar seviyesinde bulunuyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Kripto para yatırımı büyük riskleri barındırıyor. Öncelikle yatırım yapılan kripto para borsası kanalı iyi seçilmeli. Günümüzde hiçbiri denetime ve kurala tabi olmasa da bazı kendini kanıtlamış kripto para borsalarından işlem yapmak en doğru tercih olacaktır. Birçok kişi servetlerini rüştünü ispatlayamamış kripto para borsalarına yaptığı için ağır kayıplar yaşadı. En büyük vurgunlardan birini yapan Thodex’in sahibi tüm aramalara rağmen halen bulunamadı ve mağduriyetler devam ediyor.

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Kripto para borsasından işlem yaptıktan kısa vadeli al-sat amacıyla kullanılmayacaksa soğuk cüzdana kripto varlıkların aktarılması gerekiyor. Böylece kripto para borsası batsa da kripto paralar güvende olacak ve soğuk cüzdandan istendiği zaman kripto para borsalarına aktarım yapılabilecek ve satışa konu edilebilecek.

Tüm bunların yanında kripto para borsasında marj aralığı bulunmuyor. Fiyatlar bir anda katlanırken bir anda da sert düşüş yaşayabiliyor. Fiyat değişimleri küresel piyasalardaki gelişmelere ayak uydurmaya çalışsa da gerçeklikten uzak fiyat hareketleri ağır mağduriyetler ortaya çıkarıyor.

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Sosyal medyada, TV’lerde ya da başka mecralarda kendisini kripto para uzmanı olarak tanıtan kişilerin yatırım tavsiyelerine itibar edilmemesi gerekiyor. Genel olarak bu kişiler sadece alım yönlü tavsiyelerde bulunurken kendi ve çalıştıkları kurumların menfaatlerini göz önünde bulundurarak tavsiye vermeye çalışıyor. Uygulanan temel ve teknik analiz grafikleri de son günlerde görüldüğü gibi gerçekleşmiyor. Bir gün yüzde 5 yükseliş yaşanırken ertesi gün yüzde 7 kayıplar görülüyor. Bunu öngörebilme ihtimali oldukça düşük.

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Bitcoin için kısa vadede afaki 100 bin dolar, 250 bin dolar gibi tahminlerde bulunan uzmanlara güvenilmemesi gerekiyor. Bu rakamlara ulaşılması için kripto para borsalarına şu ankinden kat be kat fazla para girişi olması gerekiyor. Küresel çapta bunun da mümkün olmayacak gibi durmasından dolayı afaki rakamlara aldanılmaması önem arz ediyor.