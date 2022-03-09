Son dakika... Kripto paralar güçleniyor! Arkasında Rusya mı var? İşte detaylar

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Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşındayken piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Petrol, altın, değerli metaller, döviz fiyatları aşırı volatil seyrederken Rusya’ya karşı olan ambargo ve yaptırımlar da gündemdeki yerini koruyor.

En son ABD’nin Rusya’ya karşı almış olduğu petrol kararı ile birlikte dengeler yine bozuldu ve spekülatif olarak aşırı fiyatlamalar görülmeye başlandı.

Kripto para piyasaları da bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Rusya’nın neredeyse finansal hapse girmiş olmasından ötürü ülkeye para girişi ve çıkışının sağlanması için tek yol kripto paralar olarak öne çıkmaya başladı.

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ABD’nin Rusya’dan petrol alımını engellemesi, Rusya’nın swift sisteminden çıkarılması, Rusya’ya yönelik dev şirketlerin ticareti kesip, faaliyetlerini durdurması, Rusya’nın iç sisteminde kambiyo işlemlerinde sermaye kontrolüne gitmesi gibi birçok sebep ülkeye para giriş çıkışını durdurma noktasına geldi. Ticareti zaten durma noktasına gelen Rusya’da elinde parası olanlar da kripto paralara yönelerek bir şekilde sermayelerini ülkeden çıkarmanın yolunu bulmuş oldu.

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MİLYARDERLER İÇİN KAÇIŞ YOLU OLDU

Dünya genelinde Rus milyarderlerinin mallarına el konulmasının başlaması ile birlikte harekete geçen oligarklar paralarını kripto paraya çevirip merkeziyetsiz olduğundan güvende tutmaya çalışıyorlar.

KRİPTO PARALAR YASAKLANABİLİR Mİ?

Rusya’da kripto paralara yönelik yaptırımların ne kadar işe yarayacağı muamma olarak yerini koruyor. Dev kripto para borsaları Rus kredi kartlarıyla alımları engellemeye çalışsa da mevcutta bulunan kripto paraların alım-satımı ya da transferine nasıl engel olacağı ise bilinmiyor. Ayrıca kripto para borsalarının takip edilememesi nedeniyle bu uygulamaların ne kadar şeffaf uygulanacağı da bilinmiyor.

SOĞUK CÜZDANA ATILABİLİR

Rus milyarderler kripto para borsalarında bulunan kripto varlıklarını soğuk cüzdana göndererek tamamen ulaşılmaz hale getirmesi de çok kolay. Soğuk cüzdan oluşturup kripto varlıklar cüzdana park edildiğinde, kripto varlıklar merkeziyetsiz olduğu için müdahale edilme şansı neredeyse sıfıra düşüyor.

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JP MORGAN’A GÖRE KRİPTO PARALAR BENİMSENİYOR

JP Morgan’ın Küresel Piyasalar Başkanı Troy Rohrbaugh kripto paraların gün geçtikçe benimsenmesinin arttığını ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda hareket etmeye karar verdiklerini söyledi. Rohrbaugh “Kripto para varlık sınıfı geliştikçe orada olmamız bizim için kritik önem taşıyor” dedi.

BITCOIN HIZLI YÜKSELİYOR

Kripto para piyasalarında Bitcoin liderliğinde yükselişler başladı. Rusya’nın yükselişte etkili olduğu iddia ediliyor. Bitcoin şu sıralar yüzde 9’a yakın primle 41 bin 500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in dominansı yüzde 44’ü aşarken kripto para piyasalarında korku ve açgözlülük endeksi 22 seviyesinde bulunuyor. Seviye ne kadar düşükse korku o kadar yüksek oluyor.

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ETHEREUM DA PRİMLİ SEYREDİYOR

En popüler kripto paralar arasında yer alan Ethereum da güçlenmeye çalışıyor. 3 bin dolar sınırını aşmakta zorlanan Ethereum yüzde 8 oranında primle 2715 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SOLANA YATIRIMCISINI SEVİNDİREMİYOR

260 dolardan 80 dolar seviyelerine gerileyen Solana yükselse de zirveden alım yapanlar için daha uzun yol bulunuyor. Solana yüzde 5 oranında primle 87 dolar seviyesinde bulunuyor.