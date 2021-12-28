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Son dakika... Kripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Son dakika... Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı
Burak TAŞÇI

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 51 bin dolardan hızlı geri dönüşü ile diğer kripto para birimleri de olumsuz etkilendi. İran'ın Bitcoin madenciliği faaliyetlerini bir süreliğine durdurması ve El Salvador'da işlerin iyi gitmemesi Bitcoin'i zayıflattı.

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Kripto paralarda düşüş dalgası hakim olmaya başladı. Dar banda sıkışan ve tarihi zirvesinden yaklaşık olarak yüzde 30 geride seyreden Bitcoin 51 bin dolardan 48 bin dolara kadar sert düşüş gerçekleştirdi. Yüzde 5'e yakın gerçekleşen düşüşte en büyük pay İran'dan gelen haberler oldu.

BITCOIN MADENCİLİĞİNİ BİR SÜRELİĞİNE YASAKLADI

İran, kış aylarında artan genel enerji tüketimi nedeniyle Bitcoin faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. İranlı yetkililer geçen ay kaydedilen rekor enerji tüketimini azaltmak için bu kararı aldıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz yaz aylarında da enerji tüketiminin artması nedeniyle Bitcoin madenciliği faaliyetlerine İran'da ara verilmişti.

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EL SALVADOR ETKİSİ DE VAR

El Salvador'da Bitcoin işlemleri Bitcoin'in ulusal para birimi ilan edilmesinden bu yana yüzde 89 oranında düşüş gösterdi. Bu durum El Salvador'un Bitcoin'i resmi para yapmasının başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koydu. Uzmanlar, halkın Bitcoin'i terk edip daha fazla kullanımı olan diğer kripto para birimlerine geçebileceğini öne sürdü.

BITCOIN'DE DENGE BULUNAMIYOR

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Kripto para birimi Bitcoin, Kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesinin ardından toparlanma eğilimine giremedi. Tarihi yüksek seviyesinden uzakta olan kripto para birimi dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Saat 08:07 itibarıyla Bitcoin yüzde 5'e yakın kayıpla 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 48 bin 738 dolar, en yüksek 51 bin 297 dolar seviyesini gördü.

Son dakika... Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı

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ETHEREUM DA TOPARLANAMIYOR

Bitcoin'den sonra en çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da 4 bin doların altına geriledi. Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum yılbaşında 770 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Sene başına göre yüzde 400 civarında primli seyreden Ethereum saat 08:07 itibarıyla yüzde 5'e yakın kayıpla 3917 dolardan alıcı buluyor.

İŞTE GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELENLERİ

Lider kripto para birimleri güç kaybederken piyasaya yeni girmiş ve spekülatif fiyat hareketleri yapan kripto para birimleri de bulunuyor.
FARM yüzde 64 oranında yükselişle 159.3 dolar, HARD yüzde 23 oranında yükselişle 0.94 dolar, ICX yüzde 20 oranında yükselişle 1.8 dolar, SUSHI yüzde 17 oranında primle 9.1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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