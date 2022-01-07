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Son dakika... Kripto para piyasalarında deprem! Yüzde 5'e yakın kayıp var

#Kripto Para#Piyasa#Bitcoin
Son dakika... Kripto para piyasalarında deprem Yüzde 5e yakın kayıp var
Burak TAŞÇI

Küresel piyasalardaki gelişmeler, kripto para regülasyonları, Fed'in faiz adımı, kripto para madenciliğinin yasaklanması ve Kazakistan'daki iç karışıklıklar kripto paralarda büyük kayıplara yol açtı.

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Para piyasalarında denge ortamı oluşmaya başlarken kripto para piyasalarında satışlar derinleşiyor. Fed'in Mart ayında faiz artırımında bulunma ihtimalinin yükselmesi, ülkelerin kripto paralara regülasyon çalışmalarını hızlandırması, Çin'in kripto para yasaklarını artırması, Kosova'nın kripto para madenciliğine bir süre yasak koyması satışları derinleştirmişti.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle çıkan protesto eylemlerinin hükümeti devirmesi ve iç karışıklığa neden olup ülkenin Rusya'dan yardım talep etmesiyle birlikte kripto paralardaki düşüş daha da arttı.

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Kasım ayında tarihi yüksek seviyelere ulaşan kripto para birimleri dev kayıplar gördü. Bitcoin, Ethereum ayı piyasasına bir süre önce girmişti. Kazakistan'ın dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madencilik sahası olması ve ülkede internetin iç karışıklık nedeniyle sürekli kesilmesi kripto para madenciliğini vururken piyasaları da olumsuz etkiledi.

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BITCOIN'DE KAYIP YÜZDE 5'E YAKLAŞTI

Lider kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvesinden kopuş yaşadı. Kasım ayında 69 bin doları gören Bitcoin 41 bin dolara geriledi. Yüzde 40'ı aşkın düşüş yaşayan Bitcoin ayı piyasası oyuncularının eline düştü. Bitcoin gün içinde en düşük 41 bin 3 dolar, en yüksek de 43 bin 243 dolar seviyesini gördü. Dominansı ise yüzde 40 civarında seyrediyor. Bitcoin saat 08:00 itibarıyla 41 bin 640 dolardan işlem görüyor.

Son dakika... Kripto para piyasalarında deprem Yüzde 5e yakın kayıp var

ETHEREUM DA YIKILDI

Ethereum fiyatları da uzun süredir yükseliş hareketi gösteremiyordu. Son gelişmelerle birlite 3 bin dolar sınırına yaklaşan Ethereum saat 08:00 itibarıyal 3200 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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ŞAKA COINLER ÇÖKTÜ

Şaka olarak ortaya çıkan ancak sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin yüzde 5 oranında düşüşle 0.1528 dolar, Shiba Inu ise yüzde 5 oranında düşüşle 0.00002943 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YÜKSELENLER YENİ ALTCOINLER

Yükselen kripto para birimlerini yine altcoinler oluşturuyor. KP3R yüzde 19 oranında yükselişle 1228 dolar, FARM yüzde 16 oranında yükselişle 167 dolar, ATOM yüzde 15 oranında yükselişle 41.89 dolar, MANA yüzde 13 oranında yükselişle 3.2 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşenler arasında SPL yüzde 13 oranında kayıpla 0.020 dolar, SPELL yüzde 13 oranında düşüşle 0.014 dolar, LPT yüzde 11 oranında kayıpla 37.92 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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#Kripto Para#Piyasa#Bitcoin

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