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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kripto para borsası Kraken mevduat ücreti almayacak

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Son dakika... Kripto para borsası Kraken mevduat ücreti almayacak

Kripto para borsaları arasında en büyüklerden biri olan ABD'li Kraken mevduat ücretlerini almama kararı aldı.

Kripto para birimlerinde sert düşüş devam ederken kripto para borsaları yeni hamlelerle cazibelerini artırmayı planlıyor. ABD'li kripto para borsası Kraken, mevduat ücretlerini 0'a indirdi.

Hemen uygulamaya konulan indirim ile birlikte 70'ten fazla dijital varlıkta mevduat ücretleri yüzde 0 oldu.

Şirketten yapılan açıklamada merkezsiz finansman ürün ve hizmetlerine de Kraken üzerinden ulaşılabileceği detayı yer aldı.

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