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Son dakika... Kripto para borsası Coinzo kapandı

#Coinzo#Kripto Para#Borsa
Son dakika... Kripto para borsası Coinzo kapandı

2018 yılından bu yana faaliyet gösteren kripto para borsası Coinzo 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

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Türk kripto para borsası Coinzo kepenk indirdi. 2018 yılında kurulan şirket faaliyetlerine son verdiğini, müşterilerinin Türk Lirası ya da kripto para varlıklarını çekebileceğini duyurdu.

Coinzo'dan yapılan açıklamada "Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018  yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı
(kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık" denildi.

Dev bankanın CEOsu: Bitcoin değersiz

Dev bankanın CEO'su: Bitcoin değersiz

6 AY AÇIK KALACAK

Site, 6 ay boyunca erişime açık kalacak ve bu süre içinde müşteriler varlıklarını çekebilecek.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini  çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri  kullanabileceklerdir. 
Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için  ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca  kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç  hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir. Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto  para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı  hedeflemekteyiz."

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#Coinzo#Kripto Para#Borsa