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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 05.07.2021 - 08:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kripto para birimlerinde hareketlenme var

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Kripto para birimlerinde hareketlenme var

Tarihi zirvelerinden yüzde 50 geriye düşen kripto para birimleri dar bantta yükseliş hareketi çabası gösteriyor. Ethereum yüzde 8 oranında prim yaptı ve 2000 doların üzerinde tutunmaya başladı.

Kripto para birimleri sessiz duruşlarını sürdürüyor. Gördükleri tarihi zirvelerden çok uzakta olan kripto para birimleri spekülasyonların etkisiyle de artış yaşayamıyor.

Kripto para borsalarına karşı olan tutumlar, sert düşüş sonrası ortaya çıkan olumsuz hava ve toparlanma isteklerinde karşılaşılan kar satışları kripto paraya ilgiyi azalttı.

ETHEREUM HAFİF YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz Mayıs ayında 4371 dolara kadar yükselen ve sonrasında 1700 dolar seviyelerine düşen Ethereum küçük yükseliş hareketleri sergilemeye başladı. Ethereum yüzde 8 oranında yükselişle 2255 dolar seviyesinde bulunuyor. Tarihi zirvesinden neredeyse yüzde 50 düşük seviyede işlem görüyor.

Son dakika... Kripto para birimlerinde hareketlenme var

BITCOIN'DE DE ZAYIF HAREKETLER VAR

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin 29-35 bin dolar bandına oturmuş durumda seyrini sürdürüyor. 64 bin dolardan sert şekilde 30 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin yüzde 3 oranında primle 34 bin 130 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ ZORLAŞIYOR

Kripto paralarda madencilik faaliyetleri enerji tüketimi nedeniyle ülkeler tarafından istenmiyor. İran'da kripto para madenciliği bazı kentlerde yasaklanmıştı.

Son dakika... Kripto para birimlerinde hareketlenme var

REGÜLASYONLAR ÖNE SÜRÜLÜP, YASAKLAR GETİRİLİYOR

Kripto para borsalarına yönelik olarak İngiltere ve Kanada'da yasaklamalar başladı. En büyük kripto para borsalarından olan Binance'a İngiltere yasak getirmişti. Kanada'da da regülasyonlara uyulmaması nedeniyle Binance'ın faaliyetleri askıya alınmıştı.

 

 

 

 

 

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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