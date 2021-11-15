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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Konut satışları Ekim'de yüzde 14.9 arttı

#Konut#Satış#TÜİK
Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde Ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı.

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Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve %19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE %15,2 AZALDI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı


İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 28 BİN 49 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 artış göstererek 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

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DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 109 BİN 352 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 artışla 876 bin 635 oldu.

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Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 41 BİN 914 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

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İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 95 BİN 487 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,5 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 azalışla 757 bin 469 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı

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YABANCILARA EKİM AYINDA 5 BİN 893 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 artarak 5 bin 893 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 464 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 385 konut satışı ile Antalya, 359 konut satışı ile Ankara izledi.

Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,0 artarak 43 bin 372 oldu.

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ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ekim ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Son dakika... Konut satışları Ekimde yüzde 14.9 arttı

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#Konut#Satış#TÜİK

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