Son dakika... Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %53,0 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve %5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR AZALDI

Türkiye genelinde Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,3 azalış göstererek 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve %21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

87 BİN 232 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azalarak 87 bin 232 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve %16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 492 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konut ile Ardahan oldu.

32 BİN 672 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve %14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 230 konut satışı ile Ankara ve bin 517 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ ELDE 75 BİN 113 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %53,5 azalış göstererek 75 bin 113 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 30 konut satışı ve %18,7 pay ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %74,3 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 8 bin 375 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 265 konut satışı ile İzmir izledi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 22,7 AZALDI

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7 azalışla 660 bin 595 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise %17,3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları %21,8 azalışla 460 bin 45 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 4 BİN 495 KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %64,0 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK SATIŞ IRAK VATANDAŞLARINA

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

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