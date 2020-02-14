Son dakika... Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,8 oranında artarak 113 615 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 251 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11_989 konut satışı ve %10,6 pay ile Ankara, 7 212 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.



Konut satış sayıları, Ocak 2020









İpotekli konut satışları 2020 Ocak ayında 42 237 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %546,1 oranında artış göstererek 42 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %37,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 615 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.



Diğer satış türleri sonucunda 71 378 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları 2020 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 oranında artarak 71 378 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 636 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %64,2 oldu. Ankara 6 759 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 198 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.



Satış şekline göre konut satışı, Ocak 2020





Konut satışlarında 36 040 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 artarak 36 040 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 599 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 199 konut satışı ile Ankara ve 2 219 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 77 575 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %85,2 artış göstererek 77 575 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 652 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %68,9 oldu. Ankara 8 790 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 993 konut satışı ile İzmir izledi.



Satış durumuna göre konut satışı, Ocak 2020





Satış şekline göre konut satışı, Ocak 2019-2020 Satış durumuna göre konut satışı, Ocak 2019-2020





Yabancılara 2020 yılı Ocak ayında 3 907 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 artarak 3 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı 1 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.



Yabancılara yapılan konut satış sayıları, Ocak 2020



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.



Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Ocak 2020

