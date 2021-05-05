MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor
GeriEkonomi Son dakika... Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin; “Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi