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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı 5 Nisan'da hesaplada
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı 5 Nisan'da hesaplada

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Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı 5 Nisan'da hesaplada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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