Son dakika… Kiralık araç kalmadı! Uzmanlar uyardı… Elinizi çabuk tutun

Koronavirüs pandemisinden sıkılan vatandaşlar soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. Aylarca süren kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Kurban Bayramı tatilini de değerlendirmek isteyen vatandaşlar otellerde boş oda bırakmazken buna bağlı olarak izole seyahati tercih edenler de kiralık araçlara yöneldi. Piyasada neredeyse kiralık araç kalmazken fiyatlarda da artış yaşandığı görüldü.

“KISA ZAMAN İÇİNDE KİRALIK ARAÇ KALMAYACAK”

Pandemideki kısıtlamaların kalkması ve seyahat planlarını yeniden şekillenmesiyle kiralık araçlara olan talep patladı. Geçen aya göre kiralık araç talebinde yüzde 126 oranında artış yaşandı. Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız “Araç kiralamak isteyenlere, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını ve talebin yoğun olduğu bu önemde herhangi bir sorunla karşılaşmamalarını öneriyoruz. Çok kısa zaman içinde kiralama sektöründe kiralanabilecek araç kalmayacak” dedi.

Emre Ayyıldız – Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü

Haziran ayından bu yana talepte bir artış gözlemliyoruz. Salgın sebebiyle alınan kısıtlama kararlarından dolayı yılın ilk beş ayında sektör istenilen seviyelere ulaşamadı. Haziran ayında ise talep bir önceki yıla göre yüzde 71, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 65 arttı.

TALEP YÜZDE 126 ARTTI

Kısıtlama kararları sebebiyle talepte büyük düşüş yaşayan havalimanı şubelerinde ise talep artışı şehir içi şubelere göre daha fazla. Haziran 2021’de havalimanı şubelerinde talep bir önceki aya göre yüzde 126, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24 arttı.

TEMMUZ’DA PATLAMA YAŞANIYOR

Temmuz ayının ilk 15 günlük döneminde de talep patlaması yaşıyoruz. Talepteki bu yoğunluğun ağustos ve eylül aylarında da devam edeceğini düşünüyoruz.

FİYATLAR ARTTI

Maliyetlerde yaşanan yüksek artışların ve yüksek sezon etkisiyle birçok sektörde olduğu gibi araç kiralamada da fiyatlarının arttığını söyleyebiliriz. Ancak Garenta olarak yaptığımız birçok iş birliği ile tüketicilere avantajlar sunuyoruz.

BİR AN ÖNCE REZERVASYON YAPTIRIN

Araç kiralamak isteyenlere, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını ve talebin yoğun olduğu bu önemde herhangi bir sorunla karşılaşmamalarını öneriyoruz. Çok kısa zaman içinde kiralama sektöründe kiralanabilecek araç kalmayacak.

Eren Gündüz - Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Bir buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyada birey, kurum ve toplumların yaşam biçimlerinde köklü değişikliklere yol açan pandemi dönemi ekonomik faaliyetlerde de ciddi yavaşlamaları beraberinde getirdi. Bu uzun ve zorlu dönemin ardından sağlık alanında bazı gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte güneş her anlamda bulutların arasında yüzünü göstermeye, tablo olumlu yönde değişmeye başladı. Ülkemizde de aşılamanın yaygınlaşması ve özellikle son iki haftadan bu yana kapanma ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte pek çok sektörde olumlu yönde gelişmelerin sinyallerini görmeye başladık.

HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Geçtiğimiz bir aylık döneme bakıldığında kısa dönem araç kiralama sektöründe de önemli bir hareketlilik yaşandığını gözlemliyoruz. Bir yandan üniversite sınavlarının tamamlanması, diğer yandansa çalışan nüfusun birikmiş izinleri ve uzun Kurban Bayramı tatilinin bir araya gelmesinin yarattığı çarpan etkisiyle birlikte araç kiralama da doluluk oranları yüzde 85-90 seviyelerine ulaştı. Bu olumlu tablonun ışığında yüksek sezon dinamiklerinin Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacağını öngörüyoruz.

AVRUPA’NIN EN UYGUN FİYATLARI TÜRKİYE’DE

Başta da belirttiğimiz gibi pandemi dönemi dünyada ve ülkemizde tüm sektörler üzerinde ciddi bir ekonomik baskıyı da beraberinde getirdi. Söz konusu koşullar doğrultusunda araç kiralama sektöründe de belli oranlarda fiyat artışı yaşandı. Bununla birlikte kiralama bedellerindeki artışın faiz, kur ve ÖTV’deki artışlarla aynı oranda gerçekleşmediğinin altını çizmekte fayda var. Türkiye kısa dönem araç kiralamada hâlâ Avrupa’nın en uygun fiyatlarına sahip ülkesi konumundayken, uzun dönemli kiralamalarda da yüzde 50’lik ÖTV diliminde kalan araçlarda Avrupa’dakinin altında bedeller söz konusu.

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