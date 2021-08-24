Son dakika... Kiralarda yüzde 40’a varan artış! Boş ev kalmadı, öğrenciler ne yapacak?

Covid-19 nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır örgün eğitime birçok üniversitenin ara vermesi nedeniyle öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı. Buna çözüm ev sahipleri evlerini yabancılara kiraya verdi. Örgün eğitimin yeniden başlayacak olması nedeniyle öğrenciler ev bulmakta zorluk çekmeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi eğitim hayatını da olumsuz etkiledi. Örgün eğitimin sekteye uğraması ve yaklaşık 1.5 yıldır uzaktan eğitim yapılması nedeniyle üniversite olan şehirlerde başta ev sahipleri olmak üzere birçok sektör yara aldı.

EVLER YABANCILARA VERİLDİ



Öğrenciler uzaktan eğitim nedeniyle ailelerinin yanına dönerken boş kalan evler yabancılara kiraya verilmeye başlandı. Yeni konut yapımlarının da az olmasından kaynaklı arz-talep dengesinde şaşma meydana geldi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle öğrenciler ev arayışına başlarken hem boş konut bulmakta zorlanıyorlar hem de kiraların geçtiğimiz yıla göre yüzde 30-40 oranında artmış olmasından olumsuz etkileniyorlar.



Emlak sektörünün temsilcileri de kiralarda yükseliş olduğunu, kiralık ev sayısının az olduğunu, olan evlerin de fiyatlarının yüksek tutulduğunu belirtti.

Gazi Çelik - Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası



Kiralık ev sorunu öğrenciler için geçtiğimiz yıllarda yaşanmamıştı. 1.5 yıldır okullar kapalı. Öğrenciler de ailelerinin yanına gitti, evler de boş kaldı. Evlerin masrafları, giderleri olduğundan dolayı ev sahipleri de ailelere ve yabancılara evler boş kalmasın diye evlerini kiraladılar.

KİRALAR YÜZDE 30-40 ARTTI



Pandemiden dolayı inşaatlar da sekteye uğradı. Yeni ev üretiminin olmaması sıkıntı yarattı. Bundan dolayı kiralarda artış olduğunu görüyoruz. Yüzde 30-40 civarında kiralarda artışlar yaşandı. Bu sene Eskişehir’de öğrenciler için ev sorunu yaşanacak görünüyor. Aileler önceden gelip ev tutuyorlar. Meslektaşlarımız da kiraya verecek ev bulmakta zorluk çekiyor.



KİRALAR 1000 LİRADAN BAŞLIYOR



500-600 liradan verdiğimiz evler 1000 liradan başlıyor, 2500 liraya kadar ev var. Aileler için 1500’den başlıyor, 3500 liraya kadar yükseliyor. Kiralık ev bulmakta da zorluk çekiliyor. Yeni konut üretim az olduğundan dolayı yeni evliler sıfır ev istiyorlar. Yeni evli insanlara ev bulmakta zorluk çekiyoruz.

EV FİYATLARI ARTTI



Ev fiyatların arttığını da söyleyebiliriz. Faiz oranlarının yüksek olması, arz-talep dengesinin bozulması bundan dolayı müteahhitler ev yapmak da istemiyor. Bu sene konutlarda fiyatlar arttı. Eskişehir bir öğrenci şehri, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir. Şehirdeki cafeler, eğlence alanları, öğrenciye hitap eden işletmeler hazırlıklarını yaptı. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Öğrencilere emlakçı esnafı ev bulmaları konusunda yardımcı olacaktır.

Nizamettin Aşa - İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı



ÖĞRENCİLER VE YABANCILAR PİYASAYI YÜKSELTTİ



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı” dedi.

KİRALIK EV SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Kiralık ev sıkıntısı birkaç aydan bu yana İstanbul genelinde hatta Türkiye genelinde sıkıntı mevcut. Öğrenciler daha yoğun gelmeye başladı. Fiyatlar yükseldi, bazı bölgelerde iki katına çıkan yerler var. Toplu ulaşımın yoğun olduğu bir il İstanbul. Yolu göze aldığınızda birçok alternatif var.



1000 LİRAYA DA EV VAR, 10.000 LİRAYA DA EV VAR



İstanbul genelinde 1000 liraya da ev bulabilirsiniz 10 bin liraya da bulabilirsiniz. Öğrencilerin yoğun olduğu Beşiktaş, Fatih, Mecidiyeköy, Şişli, Bakırköy gibi yerlerde kiralar 3000-3500 lira seviyesinde. 3 öğrenci tuttuğu zaman kişi başına düşen fiyat 1000 liraya çıkıyor. 3+1 evler 5 bin liraya tutulabiliyor. Ortalama olarak faturalarıyla birlikte öğrencinin eve 2 bin lira ayırması gerekiyor.

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