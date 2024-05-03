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Son dakika... Kira zam oranları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Konut#Kira#Zam
Son dakika... Kira zam oranları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 59,64 olarak belirlendi.

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Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,18 yıllık yüzde 69,80 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 59,64 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 59,64 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.50 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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#Konut#Kira#Zam

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