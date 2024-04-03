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Son dakika... Kira zam oranları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kira#İş Yeri #Zam
Son dakika... Kira zam oranları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 57.50 olarak belirlendi.

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Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3.16 yıllık yüzde 68.50 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 57.50 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 57.50 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55.91 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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#Kira#İş Yeri#Zam

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