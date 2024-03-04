Son dakika... Kira zam oranları belli oldu

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Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4.53 yıllık yüzde 67.07 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 55.91 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55.91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 54.72 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.