Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Kinder Schoko Bons ürünleri Türkiye'de toplatılıyor

#Kinder#Salmonella#Toplatma
Son dakika... Kinder Schoko Bons ürünleri Türkiyede toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder ‘Schoko Bons’ markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

Haberin Devamı

İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa'da birçok ülke önlemler almaya başladı ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de Schoko Bons ürünlerinin toplatılması kararlaştırıldı.

SCHOKO BONS'LARDA SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı. Belçika'da üretilen Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Türkiye de Kinder markalı ürünlere salmonella denetimi yapmaya başlamıştı ve salmonella tespiti yapılmamıştı.

Gözden Kaçmasın

Yükseliş sürüyor Bitcoin 50 bin doları görür müYükseliş sürüyor! Bitcoin 50 bin doları görür mü?Haberi Görüntüle

AB'DEN BİLDİRİM YAPILDI, TOPLATILIYOR

Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirim kapsamında Türkiye'de ürünlerin toplatılmasıyla ilgili önemli karara imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinin en güçlü ülkesi olana dek çalışmalarımız devam edecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinin en güçlü ülkesi olana dek çalışmalarımız devam edecekHaberi Görüntüle

BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella bakterisinin vücuda girmesinin ardından 12-72 saat itibarıyla ishal, ateş, bulantı, kusma, karında kramplar görülebiliyor. Hastalık 4-7 gün arası sürebiliyor ve ilaç tedavisi olmadan da geçebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kinder#Salmonella#Toplatma

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk