Son dakika... Kinder Schoko Bons ürünleri Türkiye'de toplatılıyor

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İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa'da birçok ülke önlemler almaya başladı ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de Schoko Bons ürünlerinin toplatılması kararlaştırıldı.

SCHOKO BONS'LARDA SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı. Belçika'da üretilen Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Türkiye de Kinder markalı ürünlere salmonella denetimi yapmaya başlamıştı ve salmonella tespiti yapılmamıştı.

AB'DEN BİLDİRİM YAPILDI, TOPLATILIYOR

Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirim kapsamında Türkiye'de ürünlerin toplatılmasıyla ilgili önemli karara imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.

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BELİRTİLERİ NELER?



Salmonella bakterisinin vücuda girmesinin ardından 12-72 saat itibarıyla ishal, ateş, bulantı, kusma, karında kramplar görülebiliyor. Hastalık 4-7 gün arası sürebiliyor ve ilaç tedavisi olmadan da geçebiliyor.