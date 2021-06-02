MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... KDV ve stopaj indirimine devam kararı çıktı
GeriEkonomi Son dakika... KDV ve stopaj indirimine devam kararı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... KDV ve stopaj indirimine devam kararı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... KDV ve stopaj indirimine devam kararı çıktı

KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.
İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

Son dakika... KDV ve stopaj indirimine devam kararı çıktı

Son dakika... KDV ve stopaj indirimine devam kararı çıktı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi