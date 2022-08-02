Kavcıoğlu'ndan büyüme mesajı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu fiyat istikrarını cari denge ile sağlayacaklarını söyledi. Özel sektörün yanında olacaklarını belirten Kavcıoğlu "Bankacılık sektörümüzün likidite karşılama oranı yasal seviyelerin oldukça üzerindedir. Takibe girmiş alacak oranları olumlu bir gelişme izlemiştir" dedi.

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Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İhracatımız 2022 yılının ilk yarısında yıllık yüzde 20 artışla 126 milyar dolara ulaştı, bu miktar tarihsel en yüksek rakamdır. Turizm sektörünün ilk altı aylık verileri memnuniyet vericidir. 2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. TL cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir. Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 28 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum. 2022 yılının ilk yarısında sağlanan krediler 2021 yılının tümünün neredeyse iki katına ulaşmıştır. Kredi veriler firma sayısı 1 milyon 878 binden 1 milyon 960 bine ulaşmıştır. Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. Birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir. Net ihracatın, büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığı görülmektedir.

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Bankacılık sektörümüzün likidite karşılama oranı yasal seviyelerin oldukça üzerindedir. Takibe girmiş alacak oranları olumlu bir gelişme izlemiştir. Bankacılık sektörünün likidite, aktif kalitesi, karlılık ve sermaye yeterliliği uluslararası akranlarından pozitif yönde ayrışmıştır.

Reeskont kredilerinin karşılanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır. En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız. Araçlarımızı bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceğiz. Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır, biz de bunun cari dengeyle olacağına inanıyoruz. Özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.