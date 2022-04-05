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Son dakika... Karaismailoğlu'ndan 2053 hedefi: 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak

#Adil Karaismailoğlu#2053#Ulaştırma Ve Lojistik Master Planı
Son dakika... Karaismailoğlundan 2053 hedefi: 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin 2053 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Ulaştırma ve Lojistik Master planı kapsamında 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Karayolunun 2023’te yüzde 71’in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053’te yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029’da yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2053’te bölünmüş yol ağını 38.060 km’ye; otoyol ağını 8.325 km’ye yükselteceğiz. 2053’te Türkiye’deki araç sahipliği 2019’a göre göre yüzde 242 artış gösterecek. 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

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Son dakika... Karaismailoğlundan 2053 hedefi: 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak

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#Adil Karaismailoğlu#2053#Ulaştırma Ve Lojistik Master Planı

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