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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.11.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Karadeniz'de Fatih'in matkabı dönmeye başladı

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Son dakika... Karadeniz'de Fatih'in matkabı dönmeye başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:

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