Son dakika... Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır beklediği müjdeyi büyük gururla vermiştik. 320 milyar metreküplük doğal gaz sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankı uyandırdı. 85 milyar metreküplük yeni keşfi de gemimizde açıklamıştı. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayında Filyos'ta vererek 135 milyar metreküplük keşifle 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Bu işleri artık kendi gemi ve insan kaynağımızla yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağlılığımızı da önemli oranda azaltacağız. Yılların emeği, güçlü irade ve milletimizin desteği var. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar hidrokarbonları bulmak için elimizde yeterli veri yoktu. Bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini hallettik. Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik araştırmalarımızı katladık. Bizi engellemeye çalıştılar, hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzda geri adım atmadık. Yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı. Barbaros ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizin dibini tarıyor Fatih, Yavuz ve Kanuni gemimiz sondajını yapıyor.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Kanuni Sondaj Gemimizin akış işlemini gerçekleştiriyor. Karadeniz gazı gökyüzüne yükseliyor. Kanuni Sondaj Gemimiz kuyu tamamlama işlemlerine başladı. 5 kuyumuzda su ve gaz analizleri tamamlandı. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı listesi hazırlandı. 2021 yılında 161 kilometre boruyu denize dizeceğiz inşallah. Burada sadece gazı çıkarmıyoruz, Karadeniz gazı büyük bir ekonomi ve insan kaynağı oluşmasına da yardımcı oluyor. İnsan kaynağı anlamında da tecrübe elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük gayretle çalışıyor. Karadeniz gazının milletimizle buluşması için TPAO çalışanlarına ve dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum.

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